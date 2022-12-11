Российские беспилотники разрушили энергосистему Одессы, оставив без электричества 1,5 миллиона человек

КИЕВ (Рейтер) — Вся второстепенная инфраструктура в украинском порту Одесса была обесточена после того, как Россия применила беспилотники иранского производства для удара по двум электростанциям, в результате чего электричество сократилось до 1,5 миллиона человек, заявили официальные лица в субботу.

«Ситуация в Одесской области очень сложная», — заявил президент Владимир Зеленский в своем ночном видеообращении.

«К сожалению, забастовки были критическими, поэтому для восстановления электричества требуется не просто время… К сожалению, это занимает не часы, а несколько дней».

С октября Москва обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины серией ракетных и беспилотных ударов.

Зеленский заявил, что Норвегия направит 100 миллионов долларов на восстановление энергосистемы Украины.

Пресс-секретарь облгосадминистрации Одессы Сергей Прачук заявил, что электричество для жителей города вернется «в ближайшие дни», а полное восстановление сетей может занять два-три месяца.

Прачук сказал, что более ранний пост районной администрации в Facebook, в котором некоторым людям было рекомендовано подумать об эвакуации, расследуется службами безопасности Украины как «элемент смешанной войны» со стороны России.

Этот пост с тех пор был удален.

«Ни один представитель властей области не обращался с призывами об эвакуации жителей Одессы и области», — сказал Прачук.

До вторжения 24 февраля в Одессе проживало более миллиона человек, которое Россия назвала «специальной военной операцией» по «дискредитации» своего меньшего соседа.

Киев заявляет, что Россия запустила сотни беспилотников иранского производства Shahed-136 по целям в Украине, называя атаки военными преступлениями из-за их разрушительного воздействия на жизнь мирных жителей. Москва заявляет, что ее атаки являются законными с военной точки зрения и не направлены против мирных жителей.

Генпрокуратура Украины заявила, что ракеты «Шахед-136» нанесли удары по двум энергообъектам в Одесской области.

Вооруженные силы Украины сообщили в Facebook, что 15 беспилотников обстреляли цели в южных районах Одессы и Николаева, 10 дронов были сбиты.

Тегеран отрицает поставку беспилотников в Москву. Киев и его западные союзники говорят, что это ложь.

Министерство обороны Великобритании заявило в субботу, что, по его мнению, иранская военная поддержка России, вероятно, увеличится в ближайшие месяцы, включая возможные поставки баллистических ракет.

(Отчетность Макса Хондера и Дэвида Люнгрена). Под редакцией Росса Рассела, Дэниела Уоллиса и Уильяма Малларда.

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.