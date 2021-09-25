Российские бизнес-магнаты зарабатывают миллиарды на буме недвижимости

Российские магнаты в сфере недвижимости зарабатывают огромные состояния после того, как действия правительства по стимулированию рынка во время пандемии помогли спровоцировать жилищный бум.

Сергей Гордеев, контролирующий акционер, председатель и главный исполнительный директор Группы ПИК, по данным Bloomberg Billionaires Index, в этом году более чем вдвое увеличил свой собственный капитал до 8,9 млрд долларов, при этом акции крупнейшего российского девелопера растут. Доли Павла Голубкова и Михаила Кенина в их риэлтерской компании Samolet Group оцениваются более чем в 1 млрд долларов после того, как ее акции выросли более чем в пять раз в 2021 году.

Рынки недвижимости во всем мире были очень горячими во время вспышки коронавируса, чему способствовали низкие процентные ставки, снижение спроса и предложения со стороны людей, которые застряли в своих домах и покупают более крупные дома или делают новые инвестиции.

Эти факторы также играют роль в России, но есть еще одна важная причина: в апреле 2020 года правительство президента Владимира Путина представило программу поддержки ипотечных кредитов, чтобы стимулировать спрос на фоне пандемии и сокращения основного экспорта страны – нефти.

С тех пор цены на недвижимость резко выросли, и Самолет говорит, что в хорошие времена есть куда идти.

Генеральный директор Антон Елистратов сказал, что существует “огромный” спрос на жилье, сославшись на большой приток людей в Москву и Санкт-Петербург, два крупнейших города страны. «Но предложение очень ограничено».

Согласно отчету Knight Frank о глобальном индексе цен на жилье, цены на жилье в России за двенадцать месяцев по июнь подскочили на 14,4 процента по сравнению с годом ранее. Он поместил эту страну в десятку лучших в мире по росту цен. По данным российской исследовательской компании Cian, ипотечные кредиты выросли до 545 миллиардов рублей (7,5 миллиарда долларов) в июне, что на 150 процентов больше, чем в том же месяце 2019 года.

«Пандемия заставила людей оставаться дома, – сказал Юрий Ильин, вице-президент ПИК по рынкам капитала и корпоративным финансам. Они поняли, что им нужно больше мест для жизни и что у них есть достаточно времени, чтобы их найти. Кроме того, они мало путешествовали и тратили больше на местном уровне ».

Но еще в июле прошлого года официальные лица предупреждали, что бум будет устойчивым.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил в том месяце, что субсидии на коронавирус рискуют раздувать жилищный пузырь в стране среди людей, неспособных выплатить достаточно долга для получения ипотеки.

«Ипотека – это кредит на многие годы, который необходимо возвращать», – заявила на прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью местным СМИ. РБК daily. «Для этого должен быть соответствующий уровень семейного дохода».

С поправкой на инфляцию российские доходы снижались на протяжении большей части двух президентских сроков Путина, чему способствовали низкие экономические показатели и ускоряющаяся инфляция.

В июне Путин распорядился продлить программу поддержки ипотечного кредитования на один год до июля 2022 года, но со строгими условиями. Правительство повысило субсидируемую цену на покупку новых квартир до 7 процентов с 6,5 процента и снизило общенациональный лимит ипотеки до 3 миллионов рублей с 12 миллионов в Москве и Санкт-Петербурге и 6 миллионов в других регионах.

В отчете, опубликованном в августе, центральный банк сообщил, что риски перегрева ипотечного рынка снизились в результате ряда факторов, в том числе изменений в программе.

Г-ну Гордееву принадлежит 59% ПИК, ориентированного на жилищное строительство, в первую очередь в Москве. В прошлом году выручка компании составила 5,3 миллиарда долларов. Его акции выросли на 148 процентов в 2021 году.

Г-н Голубков и г-н Кенин основали «Самолет» в 2012 году как девелопер, специализирующийся на многоэтажных жилых комплексах с крупными рынками на окраине Москвы. В этом месяце они и их партнеры продали почти 10 процентов компании миллиардеру Году Нисанову. Акции Самолета в 2021 году вырастут на 483 процента.

«На данный момент акции Самолета сильно перекуплены, и мы ожидаем коррекции», – сказала Наталья Пырева, аналитик ФИНАМ. Изменение программы поддержки ипотечного кредитования приведет к замедлению спроса во второй половине текущего года, в то время как предложение на рынке растет. Это должно стабилизировать цены на жилье ».

Обновлено: 25 сентября 2021 г., 5:00