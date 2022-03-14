Российские блогеры со слезами на глазах прощаются с Instagram

В воскресенье россияне наслаждались последними моментами просмотра Instagram, в то время как блоггеры и малые предприятия, которые в значительной степени полагаются на платформу, изо всех сил пытались привлечь подписчиков в других местах в Интернете.

На этой неделе Москва объявила о прекращении доступа к социальной сети, обвинив материнскую компанию Instagram Meta в попустительстве призывам к насилию в отношении россиян.

В прощальном посте звезда реалити-шоу Ольга Бузова, набравшая вторую по величине аудиторию в России с 23 миллионами подписчиков, пребывала в недоумении и неверии.

«Прямо сейчас я пишу этот пост и плачу», — написала она, сославшись на текст плачущим смайликом. «Надеюсь, это неправда».

Модный блогер Карина Негай, у которой тем временем почти три миллиона подписчиков, все еще боролась с реальностью надвигающегося запрета.

«Я в состоянии обиды и ничуть не близка к принятию», — сказала она.

Этот шаг является частью давних усилий президента Владимира Путина по ограничению контроля над тем, к чему россияне могут и не могут получить доступ в Интернете.

Эти усилия ускорились с поразительной скоростью после того, как он объявил о широкомасштабном военном вторжении России в Украину, в то время как власти работают над тем, чтобы контролировать отношение к конфликту внутри страны.

На этой неделе российский медиа-регулятор Роскомнадзор заявил, что Instagram был закрыт из-за того, что в нем размещались сообщения, призывающие к насилию в отношении россиян.

Но официальный сайт Госуслуги, на котором размещаются государственные службы, сообщил, что Instagram будет закрыт с 14 марта, сославшись на «психическое здоровье» россиян и усилия по защите детей от «издевательств и оскорблений».

Госуслуги также рекомендовали россиянам вернуться к местным платформам, которые были заброшены из-за роста популярности Instagram и Faceook.

«Мы проживем без этого»

Многие блогеры в Instagram заявили, что перейдут на ВК, российский аналог Facebook.

Среди российских соцсетей она наиболее близка к Instagram по своим возможностям, но ее также обвиняют в убаюкивании властей.

Россияне также обращаются к Telegram, сети, уже пользующейся огромной популярностью в России и на территории бывшего Советского Союза, которую Москва несколько лет пыталась заблокировать, но в конечном итоге потерпела неудачу.

Приложение было создано как служба обмена сообщениями, но оно также содержит каналы, на которых пользователи могут публиковать фотографии и видео с сопроводительным текстом.

41-летний художник Алексей Гаркуша сообщил AFP в Санкт-Петербурге, что он будет среди тех, кто обратится к Telegram.

Он сказал, что это было «более интересно» и, похоже, меньше беспокоился о судьбе Instagram.

«Если закроют, так закроют!» Гаркоша пожал плечами.

В своих прощальных постах блогеры сетовали на необходимость восстановления своих подписчиков и бизнеса в то время, когда экономика страдает от западных санкций.

«Очень иронично, что блоггеры наконец-то преодолеют свою зависимость от легких денег», — сказала Александра Митрочина, популярный пользователь, известный тем, что учит других, как монетизировать подписчиков.

«Но не забывайте, что половина нашего малого и среднего бизнеса связана с Instagram и Whatsapp», — сказала она своим 2 миллионам подписчиков.

Для многих небольших российских компаний Instagram стал важной площадкой для рекламы, обработки продаж и общения с клиентами.

Но бывшая звезда реалити-шоу Бузова была среди оптимистов по поводу того, что ее работа может быть продолжена на других платформах, и призвала подписчиков присоединиться к ней в ВК.

«Конечно, это будет сложно и непривычно, но вместе мы сила», — написала она.

Генеральный директор Instagram Адам Моссери сказал, что у платформы 80 миллионов пользователей в России.

На улицах бывшей российской имперской столицы Санкт-Петербурга некоторые люди говорили, что запрет досаден, но это не конец света.

«Я не думаю, что произойдет что-то глобальное катастрофическое», — сказала 31-летняя Елена Телегинская.

Другим было приятно посмотреть на это с обратной стороны, например, 45-летнему инженеру Николаю Еременко.

«Если его закроют, это к лучшему. Мы будем жить без него».