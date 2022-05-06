Российские боевые действия уничтожили и повредили около 400 больниц и медцентров Зеленского.

Написано Алессандрой Прентис и Натальей Зенец

ЗАПОРИЗИЯ, Украина (Рейтер) — Президент России Владимир Зеленский заявил, что вторжение России в Украину разрушило сотни больниц и других медицинских учреждений и оставило врачей без лекарств для лечения рака или возможности проводить операции.

Во многих местах не хватает даже основных антибиотиков на востоке и юге Украины, основных полях сражений, сказал Зеленский.

«Если думать только о медицинской инфраструктуре, то сегодня российские войска разрушили или повредили около 400 учреждений здравоохранения: больницы, родильные дома и поликлиники», — сказал Зеленский в письме в адрес медицинской благотворительной группы в четверг.

Он указал, что ситуация в районах, оккупированных российскими войсками, катастрофическая.

«Это равносильно полному отсутствию лекарств для больных раком. Это означает серьезные трудности или полное отсутствие инсулина при диабете. Невозможность проведения операции. Это даже означает, попросту говоря, отсутствие антибиотиков».

9 марта в осажденном портовом городе Мариуполь был полностью разрушен родильный дом. Россия заявила, что фотографии нападения были организованы, и заявила, что веб-сайт использовался украинскими вооруженными формированиями.

Кремль заявляет, что нацеливается только на военные или стратегические объекты, а не на гражданских лиц. Украина ежедневно сообщает о жертвах среди гражданского населения в результате российских бомбардировок и боевых действий и обвиняет Россию в совершении военных преступлений. Россия отвергает обвинения.

Павел Кириленко, губернатор Донецкой области, заявил, что 25 человек получили ранения в результате сильного обстрела Краматорска, где в прошлом месяце произошел взрыв на железнодорожном вокзале, в результате которого погибло более 50 человек. Он сообщил, что всего в результате бомбежек пострадало 32 жилых дома.

Рейтер не смог сразу проверить российские и украинские сообщения о поле боя.

Россия описывает свои действия на Украине как «спецоперацию» по разоружению Украины и защите ее от фашистов. Украина и Запад говорят, что фашистские обвинения беспочвенны, а война является неоправданным актом агрессии. С начала вторжения за границу бежало более 5 миллионов украинцев.

История продолжается

Россия направила свою самую ожесточенную огневую мощь на восточную и южную Украину, не сумев захватить столицу Киев. Новый фронт направлен на то, чтобы ограничить доступ Украины к Черному морю, жизненно важному для ее экспорта зерна и полезных ископаемых, и связать контролируемую Россией территорию на востоке с Крымом, который Москва захватила в 2014 году.

«Кровавое» сражение за Мариуполь

В портовом городе Мариуполь около 200 мирных жителей вместе с бойцами украинского сопротивления оказались в ловушке под сталелитейным заводом «Азовсталь» без еды и воды.

Металлоконструкции сотрясли сильные взрывы в четверг, когда российские войска сражались за контроль над последним оплотом Украины, а Организация Объединенных Наций пыталась эвакуировать мирных жителей.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить безопасный проход гражданскому населению, но повторил призыв к украинским силам, находящимся дома, разоружиться.

Путин объявил о победе над Мариуполем 21 апреля и приказал своим войскам закрыть станцию ​​советской эпохи, но не заходить в подземную сеть туннелей.

Упрямая защита «Азовстали» Украиной подчеркнула, что России не удалось захватить крупные города в ходе 10-недельной войны, в ходе которой западные державы объединились для вооружения Киева и наказания Москвы санкциями.

Отчаянно цепляясь, украинские бойцы сообщали об ожесточенных боях с российскими войсками в Азовстали.

Украинский боец, заявивший, что скрывается на «Азовстали», обвинил российские силы в том, что они третий день прорывают оборону завода, несмотря на ранее обещанное Москвой прекратить военные действия, чтобы обеспечить эвакуацию мирных жителей.

«Кровавые, тяжелые бои продолжаются», — сказал капитан Святослав Баламар из украинского батальона «Азов». И снова русские не выполнили своего обещания о прекращении огня». Reuters не смогло независимо проверить его версию или его местонахождение.

Кремль отрицает обвинения Украины в том, что российские войска штурмовали завод в последние дни.

На кадрах с воздуха станции, опубликованных украинским полком «Азов» в четверг, видны три взрыва, прогремевшие в разных частях обширного комплекса, окутанного густым темным дымом.

Агентство Reuters подтвердило место съемки, сопоставив здания со спутниковыми снимками, но не смогло определить, когда было снято видео.

Российская армия пообещала прекратить свою деятельность в течение следующих двух дней, чтобы позволить гражданскому населению уйти. Кремль заявил, что гуманитарные коридоры от завода были созданы.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила в четверг, что людей из Мариуполя эвакуируют в пятницу в 12:00 по местному времени (09:00 мск).

Больше штрафов за WAL

Всеобъемлющие санкции, введенные Вашингтоном и его европейскими союзниками, нанесли ущерб экономике России в размере 1,8 триллиона долларов, а военная помощь на миллиарды долларов помогла Украине предотвратить вторжение.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС «почти готовы» согласиться с предложенным блоком новым пакетом санкций против России, включая нефтяное эмбарго.

Кремль заявил, что Россия изучает реакцию на план ЕС.

Украинские официальные лица предупредили, что Россия может усилить наступление до 9 мая, когда Москва отмечает победу Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне.

(Отчетность Рональда Попески и бюро Reuters; текст Майкла Берри; редактирование Стивена Коутса)