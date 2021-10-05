Российские власти арестовали генерального директора гиганта кибербезопасности Group-IB по обвинению в государственной измене

Российские власти арестовали и задержали Илью Сачкова, соучредителя и генерального директора Group-IB – одной из крупнейших в стране компаний, занимающихся кибербезопасностью, – по обвинению в государственной измене.

Подробности задержания Сачкова до сих пор неясны, но российские СМИ сообщили, что власти провели обыски в офисах компании. Сообщает Reuters. Государственное информационное агентство ТАСС заявило, что Сачков, арестованный во вторник, был обвинен в передаче секретной информации неназванному иностранному правительству, обвинения, которые Сачков отрицал, согласно ему, сообщить.

Group-IB подтвердила арест своего генерального директора, но представитель Group-IB не прокомментировал ничего, кроме заявления на сайте компании, в котором он сказал, что компания изучает решение московского суда и «уверена» в невиновности Сачкова.

В заявлении Group-IB говорится, что соучредитель Дмитрий Волков будет управлять компанией в отсутствие Сачкова, который будет задержан как минимум на два месяца по решению суда. «Все подразделения Group-IB продолжат работу в обычном режиме», – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь не стал комментировать обвинения в сообщении ТАСС. Наказание за осуждение за государственную измену может составлять до 20 лет лишения свободы.

35-летний Сачков основал Group-IB в 2003 году. Компания, штаб-квартира которой сейчас находится в Сингапуре, помогает предприятиям и правительствам расследовать кибератаки и онлайн-мошенничество, а ее клиенты – от Интерпола до российских банков и оборонных компаний.

В 2018 году Group-IB перенесла штаб-квартиру в Сингапур после того, как правительство США обвинило в этом Москву. Вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. Сачков тогда сказал, что компания будет Вложение 30 миллионов долларов в новой штаб-квартире и нанял 90 новых сотрудников. Сачков раскритиковал правительство России В прошломПо его словам, переезд в Сингапур является частью усилий компании по развитию бизнеса и сохранению независимости.

В прошлом году Министерство юстиции США Обвинительный акт 2014 г. Никита Киселицын, который, как утверждается, был замешан в заговоре с целью продажи украденных учетных данных Formspring в 2012 году, до прихода в Group-IB в качестве главы отдела сетевой безопасности. Прокуратура США не предъявила Group-IB обвинения в правонарушении, но компания защитила Кислицина, заявив, что у нее «нет данных» о его причастности к правонарушению.

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