Российские власти блокируют протесты Навального

Автор: Дарья Литвинова | Агентство новостей

Власти России приняли подробные меры по пресечению акций протеста против лишения свободы лидера оппозиции Алексея Навального, которое его сторонники запланировали на субботу в более чем 60 городах России.

Сообщники Навального были арестованы в Москве и в других местах накануне митингов. Сотрудники милиции вызвали сторонников оппозиции и независимых журналистов с официальным предупреждением против протеста.

Университеты и колледжи в различных регионах России призвали студентов не посещать собрания, а некоторые утверждали, что к ним могут быть применены дисциплинарные меры, включая отчисление.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что “естественно, что будут предупреждения … о потенциальных последствиях несоблюдения закона”, учитывая, что звучат призывы к “несанкционированным и незаконным мероприятиям”.

Навальный, активист по борьбе с коррупцией и стойкий критик Кремля, был арестован в воскресенье, когда вернулся в Россию из Германии, где провел почти пять месяцев, восстанавливаясь после отравления нервно-паралитическим газом, в котором он обвиняет Кремль. В понедельник судья приговорил Навального к тюремному заключению на 30 суток.

Ему грозит двухлетний тюремный срок – власти обвинили его в нарушении условного приговора по приговору 2014 года за финансовые преступления, в том числе во время выздоровления в Германии.

Сторонники Навального призвали к общенациональной демонстрации в субботу, чтобы оказать давление на правительство с целью освободить политика, но они оказались под давлением.

Вечером в четверг трое ближайших помощников Навального были арестованы полицией Москвы. В пятницу его пресс-секретарю Кире Ярмиш было приказано провести девять суток в тюрьме, а Георгий Алборов – на 10 суток. Любовь Соболь, ближайшую соратницу Навального, отпустили в четверг вечером, но в пятницу суд назначил штраф в размере 3300 долларов. Всем троим предъявлено обвинение в нарушении правил проведения протестов.

Более десятка активистов и соратников Навального также были арестованы в нескольких регионах России.

Прокуратура и полиция России публично предупредили о недопустимости посещения или созыва несанкционированных собраний. Прокуратура также потребовала от Роскомнадзора, российского СМИ и интернет-наблюдателя, ограничить доступ к веб-сайтам, содержащим призывы к протестам в субботу.

В пятницу крупнейшая российская социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала все страницы, посвященные собраниям.

Роскомнадзор также объявил, что наложит штраф на компании в социальных сетях за призыв несовершеннолетних к участию в акциях протеста. Этот шаг произошел на фоне сообщений СМИ о призывах к демонстрации и видео школьников, обменивающихся фотографиями президента Владимира Путина в своих классах с фотографиями Навального, которые распространяются среди подростков в социальной сети TikTok.

Министерство образования России выступило с заявлением, в котором призвало родителей «защитить» своих детей от субботних событий, отметив, что «никто не имеет права втягивать молодежь в политические акции и различные провокации».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту «причастности несовершеннолетних к незаконной деятельности», обвинив неизвестных сторонников Навального в призыве несовершеннолетних к участию в митингах в социальных сетях.

Также в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не посещать митинг в видеообращении, которое транслировал телеканал «Москва24». Собянин выразил обеспокоенность по поводу вируса короны, назвав предстоящую демонстрацию «незаконной» и заявив, что «правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе».

Союзники Навального говорят его сторонникам не терять решимости и приходить на субботу.

“не беспокойся. Оставьте это Кремлю. «Мы правые, нас большинство», – написала Любовь Соболь в своем посте в Facebook.

Десятки влиятельных россиян, в том числе актеры, музыканты, журналисты, писатели, спортсмены и известные блогеры, сделали заявления в поддержку Навального, а некоторые пообещали принять участие в демонстрациях.