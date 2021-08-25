Российские власти вносят Дождь и IStories в реестр «иностранных агентов»

СТОКГОЛЬМ, 25 августа 2021 г. – Российским властям следует прекратить классифицировать СМИ как «иностранных агентов», заявил сегодня Комитет по защите журналистов, и разрешить всем независимым медиа-компаниям работать свободно.

20 августа Министерство юстиции добавило к списку крупнейший независимый телеканал страны «Дождь» и издателя независимого латвийского новостного сайта IStories Fonds. истории, а также многие нынешние и бывшие истории ее персонал Запись зарубежных СМИ, мне Новостная рассылка Отчеты.

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядько и истории Главный редактор Роман Анин сказал CPJ в телефонных интервью, что они намерены обжаловать эти назначения в суде, но сказал, что не испытывают оптимизма по поводу отмены назначений.

«Российские власти снова используют список« иностранных агентов »в стране для дискредитации независимых СМИ и подавления репортажей», – заявил в Нью-Йорке директор программы CPJ Карлос Мартинес де ла Серна. «Власти должны убрать Доозд, истории, а также все другие средства массовой информации и журналисты из реестра иностранных агентов, полностью отменяют закон об иностранных агентах и ​​позволяют прессе работать свободно »

Анин и Дзядко сказали CPJ, что они обеспокоены тем, что определение их торговых точек в качестве иностранных агентов может быть частью более крупного плана властей по закрытию этих точек. Стон сказал, что «ожидает, что они попытаются закрыть наши двери и закрыть наши двери». [independent media] Коллеги полностью сбиты с толку. “

Министерство юстиции Список иностранных агентов включает Анин, истории Редакторы Роман Шленов и Алисия Мароховская, журналисты Ирина Долинина и Дмитрий Великовский, бывший редактор Олеся Шмагун. Анин сказал, что, по его мнению, это назначение было частью кампании по ограничению освещения новостей в преддверии парламентских выборов в сентябре.

в статус Выпущен 20 августа, истории Он сказал, что издание никогда не скрывало того факта, что он был зарегистрирован за границей, и сказал, что сохранил этот статус, чтобы не стать «последователем властей».

Дзядко сообщил КЗЖ, что собака является домашним российским лицом и не получала никаких официальных уведомлений от Министерства юстиции, объясняющих ее включение в реестр.

Он охарактеризовал решение атаковать DZD как «полностью политическое».

Вчера Министерство юстиции издало статус Дагд обвиняется в «распространении и цитировании» материалов, подготовленных организациями, включенными в Список иностранных агентов, и в получении для этого иностранного финансирования; В нем также утверждалось, что Дугд получил 130 000 евро (153 000 долларов) от Европейской комиссии и «косвенное» иностранное финансирование через местные российские фонды.

Дзядко сказал CPJ, что компания получала бонусы от российских учреждений, но он не знал, получали ли эти учреждения деньги из-за границы.

в Поделиться в Фейсбуке Вчера Дзядько написал, что контракт “Дождя” с Еврокомиссией не является секретом, и что аналогичные контракты подписывали и другие крупные российские СМИ. Это также связано с Список По данным государственного регулятора СМИ, Роскомнадзор заявляет, что десятки российских СМИ, в том числе государственное агентство ТАСС и финансируемый государством RT, получили средства из-за рубежа.

С апреля российские власти идентифицировали несколько независимых СМИ и журналистов как иностранных агентов, в том числе МедузаА также VTimes, А также инсайдер, и объявил следователю Проект «Нежелательно», – задокументировал Комитет защиты журналистов.

Кроме того, 21 августа Министерство юстиции добавило Сектор IV, независимое независимое объединение прессы в Пермском крае, в свой реестр иностранных агентов, сообщает Новостная рассылка Отчеты. В этих сообщениях говорилось, что ассоциация уже объявила о своем закрытии в июле после того, как министерство юстиции начало неожиданную проверку.

Дзядко сказал, что назначение иностранного агента означает, что «Дождь», скорее всего, потеряет спонсоров, потому что «никто не хочет быть связанным с иностранным агентом».

Галина Тимченко, генеральный директор новостного сайта Медуза, который был назначен иностранным агентом в апреле, Дугд сказал Что его исполнитель потерял 38% своей выручки из-за поездки спонсора после назначения. VTimes объявить Он закрылся вскоре после своего майского рейтинга, сославшись на разрушение своей бизнес-модели, основанной на рекламе.

Россия Законодательство об иностранных агентах От торговых точек и частных лиц требуется отмечать свои сообщения и сообщения в социальных сетях как подготовленные иностранным агентом, и они должны подвергаться все большему количеству запросов на проверку. По словам россиянина, серьезные или повторные нарушения закона могут быть наказаны штрафом до пяти миллионов рублей (67 450 долларов США) или лишением свободы на срок до двух лет. Административный А также уголовное коды.

Ранее, 5 августа, независимые новостные сайты Открытые СМИ А также МБХОба финансируемые критиком Кремля Михаилом Ходорковским объявили о прекращении операций, сославшись на опасения по поводу безопасности своих сотрудников, после того как Роскомнадзор заблокировал доступ к их веб-сайтам в России из-за их предполагаемых связей с организациями Ходорковского в «Открытой России» и «Открытое российское гражданское движение». из которых правительство охарактеризовало как “нежелательные”. ‘, согласно Новостная рассылка Отчеты. Неуказанное «участие» в нежелательной деятельности организации может быть наказано лишением свободы на срок до четырех лет в соответствии с российским законодательством. Уголовное право.

КЗЖ отправил электронное письмо в Министерство юстиции и Роскомнадзор для комментариев, но не получил ответа.

Комитет защиты журналистов расследует Новостная рассылка Отчеты что 21 августа российские власти ненадолго задержали не менее восьми журналистов в Мешанском РОВД Москвы за протест против добавления Дозда и истории в Реестр иностранных агентов.

В этих сообщениях указывается, что власти предъявили семи из них обвинения в нарушении правил проведения акций протеста, что является преступлением. Темы После нескольких часов задержания все подозреваемые, за исключением Ильи Васионина, репортера государственного телеканала RT и бывшего сотрудника Дождя, задержанного в две ночи, а затем отпустили бесплатно.

В этих сообщениях говорилось, что Вассионен согласился явиться на допрос позже.

КЗЖ отправил электронное письмо в Министерство внутренних дел России для комментариев, но не сразу получил ответ.