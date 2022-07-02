Российские власти задержали потенциальных летчиков по обвинению в уклонении от армии

Иван Федотов, который, скорее всего, будет опубликован, был задержан российскими властями по подозрению в «уклонении от российской армии». (Гетти изображения)

Нападающий Иван Федотов был арестован российскими властями, которые утверждали, что он уклонялся от военной службы и незаконно нарушил свой контракт с ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге. Федотов — вратарь «Филадельфии Флайерз», задержанный по подозрению в уклонении от российской армии путем подписания контракта с командой НХЛ, что администрация ЦСКА не оценила.

«Эту информацию мы узнали от «Фонтанки». Мы уверены, что соответствующие органы будут работать над урегулированием этой ситуации», — говорится в заявлении ЦСКА после задержания Федотова. Об этом сообщает Euro Weekly News.

Российские чиновники якобы встретили Федотова, когда он выходил из двора в Санкт-Петербурге, и «пригласили его пройти в военкомат». Русская газета Фонтанка онлайн.

Паула Черток из Euro Weekly News отмечает, что Федотову может грозить возможное нарушение статьи 328 Уголовного кодекса «Уклонение от военной или альтернативной гражданской службы», за что ему может грозить тюремный срок до двух лет. Также считается, что Федотову придется записаться в российскую армию и, возможно, даже принять участие в продолжающемся российском вторжении в Украину.

После нескольких лет в КХЛ Федотов с нетерпением ждал выхода в НХЛ после впечатляющего сезона КХЛ 2021/22 с ЦСКА. Он стартовал в 26 играх и имел рекорд 14-10-2, 0,919 сейвов и два завершающих матча перед звездным выступлением в отборочных матчах Кубка Гагарина с 0,937 сейвами, которые помогли ЦСКА стать чемпионом.

Еще в апреле Федотов объявил, что покидает московский хоккейный клуб ЦСКА и переходит в «Флайерз». 7 мая Федотов подписал контракт с «Флайерз», согласившись на годовую сделку с максимальной суммой в 925 000 долларов. Первоначально команда выбрала его на драфте НХЛ 2015 года в седьмом раунде.

Билл Мельцер, директор по контенту Ассоциации пилотов-выпускников, также написал в Твиттере об аресте в пятницу.

«Работайте, чтобы получить больше информации о задержании Ивана Федотова в России за «уклонение от призыва». Это может повлиять не только на вратаря Флайерз».

История продолжается

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