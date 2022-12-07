Российские власти преследуют подозреваемого в бегстве после того, как он был застрелен полицией

Обновление: задержан подозреваемый губернатор Ростовской области Василий Голубев Он сказал Среда.

Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что полиция Ростовской области России разыскивает подозреваемого в дезертирстве из российской армии, который во вторник стрелял в полицейских в Новошахтинске на юге России недалеко от российско-украинской границы.

Сообщается, что мужчина выстрелил в полицейских после того, как вышел из лесного массива на окраине города в Ростовской области на юге России, ранив одного из полицейских.

Как сообщает российское информационное агентство Mash, мужчину подозревают в том, что он дезертир из российской армии.

Были закрыты детские сады, а также некоторые дороги в город и за его пределы, а местные власти посоветовали жителям оставаться дома.