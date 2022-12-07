Российские власти преследуют подозреваемого в бегстве после того, как он был застрелен полицией

Обновление: задержан подозреваемый губернатор Ростовской области Василий Голубев Он сказал Среда.
Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что полиция Ростовской области России разыскивает подозреваемого в дезертирстве из российской армии, который во вторник стрелял в полицейских в Новошахтинске на юге России недалеко от российско-украинской границы.
Сообщается, что мужчина выстрелил в полицейских после того, как вышел из лесного массива на окраине города в Ростовской области на юге России, ранив одного из полицейских.
Как сообщает российское информационное агентство Mash, мужчину подозревают в том, что он дезертир из российской армии.
Были закрыты детские сады, а также некоторые дороги в город и за его пределы, а местные власти посоветовали жителям оставаться дома.
Проблемы с безопасностью в городе, который находится всего в 20 километрах от границы с Украиной, вызваны волной нападений на российскую территорию, которые, как считается, были совершены украинскими военными, поскольку тактика Киева в войне продолжает меняться.
В результате атаки беспилотника на аэропорт в Курской области во вторник загорелся резервуар для хранения нефти, а Москва обвинила Киев в двух аналогичных атаках в понедельник после взрывов на авиабазах в Рязанской и Саратовской областях, в результате которых трое военнослужащих погибли и четверо получили ранения. . . .
Приграничные регионы России все еще ощущают на себе последствия конфликта: на спутниковых снимках, сделанных в прошлом месяце, видно, что в Белгородском приграничном районе копаются окопы и возводятся блокпосты.
Однако произошедшая во вторник стрельба в Новошахтинске — это первый предполагаемый случай бегства в Россию и стрельбы по силовикам.
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