Высокопоставленный чиновник Минобороны сравнил его с российскими военными Смена руководства по «спецвойсковой операции» в стране на Украине к тому типу трансформации персонажей, который лучше подходит для американских реалити-шоу.

Выступая перед журналистами в среду, заместитель министра обороны по оборонной политике Колин Каль заявил, что «в руководстве российских вооруженных сил все еще происходят глубокие изменения» после решения президента России Владимира Путина. Заменять Генерал ВВС России Сергей Суровкин с начальником Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым в качестве главнокомандующего для вторжения в Украину в начале января.

«Сначала у них не было толком главнокомандующего, потом выдвинули Суровикина, а потом, знаете ли, были явно разногласия между Суровкиным и Герасимовым и [Russian Minister of Defense Sergei] Шойгу, поэтому они понижают Суровикина и ставят Герасимова на первое место», — сказал Кейл. «В любом случае, это что-то вроде реалити-шоу».

По словам Каля, путаница Суровикина и Герасимова говорит о том, насколько дезорганизованным было российское военное руководство в течение почти года в своей кампании на Украине.

Каль продолжил: «Я думаю, более показательно, что русские еще не пришли к пониманию того, как они намерены вести бой». «И я думаю, что такая наша оценка заключается в том, что дисфункция среди российских лидеров все еще очень и очень глубока».

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Суровикин стал командующим российскими силами вторжения в Украину в начале октября после нескольких лет командования российскими войсками, сражавшимися в Сирии в условиях продолжающейся гражданской войны в стране, где Он сказал Он получил прозвище «Генерал Армагеддон» за свою безжалостность и жестокую тактику, включая тяжелые бомбардировки сирийского города Алеппо.

Действительно, Суровикин недавно руководил Дроны и блиц-ракеты Против крупных городов и энергетической инфраструктуры Украины, чтобы погрузить миллионы украинцев во тьму на предстоящую зиму, с выводом российских войск из южного города Херсона и реорганизацией сил Кремля на «более оборонительные позиции» на фоне ожесточенной украинской контратаки, говорится в сообщении. Вашингтон Таймс упомянул.

По данным Минобороны России, замена Суровикина Герсимовым была направлена ​​на «[organizing] Более тесная связь между различными видами вооруженных сил и повышение качества и эффективности управления российскими войсками «во время вторжения в Украину, для каждого Новости BBC.

Но некоторые оборонные аналитики увидели в этом шаг, который оставил Суровикина понижен в должности Одному из трех заместителей Герсимова, курирующих военные действия России на Украине, в знак недоверия и злословия со стороны высшего военного руководства России, потому что они Рыцарь остаться Да, хороший Путин.

Не думаю, что это потому, что Суровикина считают неудачником. Вполне возможно, что это было мотивировано политическими причинами», — сказал он. книги Роб Ли, военный исследователь Королевского колледжа Лондона, написал в Twitter. «Как объединяющий лидер в Украине Суровкин стал очень влиятельным и, вероятно, пережил бы Шойгу/Герасимова, когда говорил с Путиным».

Оценка Кейла была немного проще: русская армия страдает от организационной неразберихи на самом высоком уровне.

«Мы не говорили о какой-то драме и мыльной опере с украинцами, моя оценка такова, что взлет Герасимова и то, как это произошло и как-то подтолкнуло Соровикина, просто иллюстрирует небольшой бардак в их руководстве», Кэл добавил, ссылаясь на Последняя встреча Со своим украинским коллегой в Германии вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Как в Вашингтон Таймс НотыОднако последнее изменение не полностью касается того, кто несет ответственность в российской армейской цепочке командования за силы, которыми располагает группа Вагнера. дополненный Государственные силы в последние месяцы, особенно группа наемников общественная неприязнь Благодаря высокопоставленным военачальникам за восстановление контроля над городом Солидар на востоке Украины.

«Герасимов может быть главнокомандующим войсками, но командует ли он войсками Вагнера?» Кейл сказал в среду. «Потому что силы Вагнера, кажется, лидируют в таких местах, как Бахкемут, и я действительно видел, как российская армия и Вагнер воюют друг с другом и в социальных сетях, чтобы соревноваться за то, кто получит признание за успехи в «Солидаре».

Поскольку после почти одиннадцати месяцев военные действия России продолжают разворачиваться на Украине, у кремлевских военачальников, похоже, есть два очевидных варианта: убийствоили выжить достаточно долго, чтобы быть уволенным за неудачу.

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