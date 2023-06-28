Российские военачальники знали о плане Пригожина восстать: американские официальные лица

По оценкам США, члены российского военного руководства были знакомы с Евгением Пригожиным Запланированное восстание до того, как он отправился в Москву, по словам представителей администрации Байдена.

Высокопоставленный чиновник сообщил корреспонденту ABC News Марте Раддац, что генерал Сергей Суровикин, бывший главнокомандующий России на Украине, и другие провели переговоры с Пригожиным, прежде чем он приказал своей военизированной группе штурмовать столицу, что представляет наибольшую угрозу для президента России Владимира. Путина с тех пор, как он пришел к власти более двух десятилетий назад.

Известно, что Суровкин по прозвищу «Генерал Армагеддон» в прошлом был в близких отношениях с Пригожиным. Он также был одним из первых высокопоставленных российских чиновников, призвавших Пригожина отказаться от своей карьеры в видеообращении, опубликованном в пятницу.

ФОТО: Главнокомандующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин (слева) и министр обороны России Сергей Шойгу (справа) присутствуют на совещании в Украине в неизвестном месте, 17 декабря 2022 года. AP, FILE)

Чиновник добавил, что Соединенные Штаты считают, что Пригожин считал, что некоторые высокопоставленные офицеры присоединятся к его делу, хотя в конечном итоге они этого не сделали.Теперь Путин хочет расследовать возможную координацию между его военными и главой наемников.

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Но стремление Путина к такому расследованию может быть омрачено его потребностью продемонстрировать силу и единство среди высших чинов России в неспокойное время.

Кремль пытался преуменьшить риски, с которыми Путин столкнулся в прошлые выходные, и, хотя российский президент мало что говорил после восстания, делая лишь краткие телеобращения в понедельник вечером, его верный союзник, белорусский президент Александр Лукашенко, был зачислен. в качестве официального представителя.

Лукашенко, который якобы выступил посредником в сделке, которая внезапно положила конец восстанию, и в настоящее время принимает у себя Пригожина, также утверждал, что отговорил Путина от убийства своего бывшего друга.

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Источники в администрации говорят, что, по оценкам разведки США, Кремль дал Лукашенко указание подчеркнуть изначальное намерение Путина убить Пригожина, чтобы увековечить образ Путина как сильного человека.

История продолжается

ФОТО: Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин встречаются в резиденции Бочарова-Руки в российском курортном городе Сочи, 9 июня 2023 г. (Фото Sputnik/Кремлевского Пола через Associated Press)

По словам высокопоставленного американского чиновника, Пригожин использовал ложный предлог, чтобы возглавить свои силы в вооруженном восстании против российского государства, утверждая, что его войска подверглись бомбардировке, чтобы оправдать действия против министра обороны России Сергея Шойгу и руководителей российской обороны.

По словам представителя США, Пригожин, окруженный своими частными силами безопасности, состоящими из наемников Вагнера, находится в «несчастном» и «неуверенном» настроении.

Публично лидеры в Вашингтоне стремились соблюсти тонкую грань после восстания, отказываясь даже описать поход Пригожина на Москву, в ходе которого его боевики временно обошли российские военные объекты и подошли к городу на расстояние в сотню миль, столкнувшись с ограниченным сопротивлением. .

Президент Джо Байден заявил в среду, что Путин был «абсолютно» ослаблен неповиновением Пригожина, но в какой степени он «трудно сказать».

Представитель Белого дома также отказался сообщить, считает ли Белый дом, что высшее российское военное руководство хорошо осведомлено о восстании Пригожина, назвав это «внутренним делом России».

На мероприятии в Нью-Йорке госсекретаря Энтони Блинкена также спросили о последних событиях, касающихся Пригожина и Москвы, поскольку он предсказал, что последствия будут еще больше.

«Это трогательная картина, и я не думаю, что мы видели последнюю главу», — сказал Блинкен. «Мы должны иметь определенную долю смирения в любых прогнозах, которые мы делаем».

Ян Панелл из ABC News, Молли Нэгл и Бен Гиттлсон внесли свой вклад в этот отчет.

Российские военачальники знали о плане Пригожина восстать: американские официальные лица появилось в оригинале abcnews.go.com