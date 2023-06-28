Российские военачальники знали о плане Пригожина восстать: американские официальные лица

По оценкам США, члены российского военного руководства были знакомы с Евгением Пригожиным Запланированное восстание до того, как он отправился в Москву, по словам представителей администрации Байдена.
Высокопоставленный чиновник сообщил корреспонденту ABC News Марте Раддац, что генерал Сергей Суровикин, бывший главнокомандующий России на Украине, и другие провели переговоры с Пригожиным, прежде чем он приказал своей военизированной группе штурмовать столицу, что представляет наибольшую угрозу для президента России Владимира. Путина с тех пор, как он пришел к власти более двух десятилетий назад.
Известно, что Суровкин по прозвищу «Генерал Армагеддон» в прошлом был в близких отношениях с Пригожиным. Он также был одним из первых высокопоставленных российских чиновников, призвавших Пригожина отказаться от своей карьеры в видеообращении, опубликованном в пятницу.
Чиновник добавил, что Соединенные Штаты считают, что Пригожин считал, что некоторые высокопоставленные офицеры присоединятся к его делу, хотя в конечном итоге они этого не сделали.Теперь Путин хочет расследовать возможную координацию между его военными и главой наемников.
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Но стремление Путина к такому расследованию может быть омрачено его потребностью продемонстрировать силу и единство среди высших чинов России в неспокойное время.
Кремль пытался преуменьшить риски, с которыми Путин столкнулся в прошлые выходные, и, хотя российский президент мало что говорил после восстания, делая лишь краткие телеобращения в понедельник вечером, его верный союзник, белорусский президент Александр Лукашенко, был зачислен. в качестве официального представителя.
Лукашенко, который якобы выступил посредником в сделке, которая внезапно положила конец восстанию, и в настоящее время принимает у себя Пригожина, также утверждал, что отговорил Путина от убийства своего бывшего друга.
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Источники в администрации говорят, что, по оценкам разведки США, Кремль дал Лукашенко указание подчеркнуть изначальное намерение Путина убить Пригожина, чтобы увековечить образ Путина как сильного человека.
По словам высокопоставленного американского чиновника, Пригожин использовал ложный предлог, чтобы возглавить свои силы в вооруженном восстании против российского государства, утверждая, что его войска подверглись бомбардировке, чтобы оправдать действия против министра обороны России Сергея Шойгу и руководителей российской обороны.
По словам представителя США, Пригожин, окруженный своими частными силами безопасности, состоящими из наемников Вагнера, находится в «несчастном» и «неуверенном» настроении.
Публично лидеры в Вашингтоне стремились соблюсти тонкую грань после восстания, отказываясь даже описать поход Пригожина на Москву, в ходе которого его боевики временно обошли российские военные объекты и подошли к городу на расстояние в сотню миль, столкнувшись с ограниченным сопротивлением. .
Президент Джо Байден заявил в среду, что Путин был «абсолютно» ослаблен неповиновением Пригожина, но в какой степени он «трудно сказать».
Представитель Белого дома также отказался сообщить, считает ли Белый дом, что высшее российское военное руководство хорошо осведомлено о восстании Пригожина, назвав это «внутренним делом России».
На мероприятии в Нью-Йорке госсекретаря Энтони Блинкена также спросили о последних событиях, касающихся Пригожина и Москвы, поскольку он предсказал, что последствия будут еще больше.
«Это трогательная картина, и я не думаю, что мы видели последнюю главу», — сказал Блинкен. «Мы должны иметь определенную долю смирения в любых прогнозах, которые мы делаем».
Ян Панелл из ABC News, Молли Нэгл и Бен Гиттлсон внесли свой вклад в этот отчет.
Российские военачальники знали о плане Пригожина восстать: американские официальные лица появилось в оригинале abcnews.go.com
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