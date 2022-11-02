Российские военачальники обсудили применение тактического ядерного оружия

ТМинобороны России заявило о возвращении зерновой сделки по отправке украинской сельскохозяйственной продукции через Черное море.

В заявлении российских военных в среду говорится, что они согласились вернуться к соглашению после выхода из него в выходные.

«Нам удалось заручиться необходимыми письменными гарантиями от Украины, что гуманитарный коридор и украинские порты для поставок не будут использоваться для военных действий против России», — говорится в сообщении.

Россия считает, что гарантий на данный момент достаточно, и возобновляет выполнение соглашения.

Соглашение, заключенное этим летом при международном посредничестве, помогло обеспечить жизненно важные поставки украинского зерна на мировые рынки, в том числе в некоторые из беднейших стран мира, но на выходных Россия заявила, что больше не является частью соглашения, сославшись на недавнее подозрение на украинское нападение на Черное море. . быстро.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, который выступил посредником в заключении исторической сделки летом, заявил на заседании своей партии в парламенте в среду, что президент Владимир Путин лично одобрил продление.

«После нашего вчерашнего телефонного разговора с Путиным, с полудня этого дня отгрузки зерна будут продолжаться в соответствии с планом», — сказал Эрдоган.