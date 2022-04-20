Российские военные заявили об испытании межконтинентальной баллистической ракеты.

Серхи Ходей (CNN)

Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации, заявил, что 80% его территории находится под контролем России. Если Украина не будет против, «Россия точно не собирается останавливаться на достигнутом и двигаться вперед», — сказал чиновник.

В разговоре с корреспондентом CNN Бекки Андерсон из неизвестного места Хайдой признал русский характер начала Второй мировой войны, но предупредил, что это еще не было «полным и полным вторжением».

«Конечно, они (русские) много распространяют», — сказал он. «Мы установили нашу оборону во многих городах. Они пытаются окружить наши войска. Делают много плохих дел.

Гайдой добавил: «У нас здесь очень серьезная ситуация. Вся Луганская область обстреливается. Безопасного города нет… Мы понимаем, что российское правительство движется вперед и уничтожает все на своем пути. делается попытка эвакуировать как можно больше людей.

Власти противодействовали протесту всеми имеющимися силами полиции, спецслужб и армии». Он сказал, что около 70 000 из 350 000 человек, которые жили на украинской территории Луганска до войны, все еще остаются сегодня.

«Большинство людей уехали на собственном транспорте или воспользовавшись нашими национальными автобусами или волонтерами. Мы не знаем, когда будут налажены гуманитарные маршруты, но мы эвакуируемся каждый день. Главное, что Россия постоянно нарушает договоренности. спокойные времена все еще наступают», — сказал он. Он добавил.

Хайдой продолжил, что в этом районе «без перерыва» велись обстрелы, в результате которых были отключены электричество и все водопроводы. Из оставшихся 70 000 большинство живут в бункерах, подвалах и общежитиях.

«Уже второй месяц все эти люди могут жить под землей», — сказал он. «Мы пытаемся оказать им какую-то помощь, мы пытаемся обеспечить их санитарией и водой, а они этого не делают. Нет стабильного снабжения голодающих газом, поэтому ситуация очень безнадежная», — добавил он.

На просьбу сравнить ситуацию в Луганске с осажденным городом Мариуполем, который уже несколько недель столкнулся с такой же судьбой, Гайдой сказал: «Что касается нас, по крайней мере, мы можем получить помощь и фактически эвакуировать людей. Но бомбежки происходят каждую ночь, поэтому очень похоже на Мариуполь.

Военный губернатор обратился к Западу с призывом предоставить больше военной техники для защиты неба и земли Украины.

«Нам нужна авиация, средства ПВО, много БПЛА из США и дальнобойная, мощная артиллерия», — сказал он. «Последние события показывают, что высоко оцененные российские военные на самом деле не чешутся. Мы так не думали, поэтому, если украинские вооруженные силы получат такую ​​технику, я думаю, их действительно можно сбить».

Когда его спросили, как он видит конец войны, Хайдои сказал CNN, что враждебность можно остановить политическим пактом, но доверять русским будет сложно.

«Они всегда врут, — сказал он, — это все знают. Им никто не доверяет. Все знают, что печатная бумага о договоре с Россией ничего не стоит. Россия сегодня — враг не только Украины, но и всего мира. амбиции распространяются далеко за пределы Украины».