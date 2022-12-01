Российские военные корабли в Черном море указывают на то, что Москва могла готовиться к нанесению ракетных ударов

Развертывание корабельной группы Черноморского флота России может означать усиление разведки и сбора разведывательной информации для подготовки к возможным ракетным ударам.

Об этом сообщила начальник объединенного пресс-центра Южного оперативного командования Наталья Хоменюк в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает корреспондент Укринформа.

«Оперативная обстановка на данный момент достаточно стабильна, но это не должно нас обнадеживать, потому что мы помним: гибридная война продолжается, в том числе и дестабилизация медийного пространства. Также продолжаются боевые действия — это напрямую связано с развитием боевые действия на передовой.И опять же С другой стороны,нахождение корабельной группировки в Черном море означает ведение воздушной разведки,сбор данных об обстановке,подготовку к возможным ракетным ударам.Потому что ракетоносцы противника снаряжены,готовы, а то, что они изредка заходят в ключевые точки, может говорить о реакции погоды, ведь ситуация Tempest совершенно изменчива».

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Она отметила, что корабли могут перейти в боевую готовность в течение двух-трех часов, поэтому нужно быть готовым и оценивать такие действия во взаимосвязи с активностью авиации противника.

Гоминюк также не исключил, что объявление о пусках ракет, скорее всего, направлено на усиление психологического давления на население, но вероятна реальная подготовка к массированным ракетным ударам, поэтому люди должны быть готовы.

Пресс-секретарь ОК также отметила, что нарастают угрозы не только со стороны вражеской авиации и с моря, но и со стороны наземных средств поражения.

«Мы честно и публично сообщаем, сколько ракет у авианосца, и говорим, что нужно быть готовым к массированному ракетному удару, потому что это одно из средств истощения нашей ПВО», — сказал Хоменюк.

Она также подчеркнула, что в настоящее время оккупанты не используют иранские беспилотники, а выбирают «Ланцет» российского производства. По словам Гуменюка, это может свидетельствовать о том, что запасы закончились или изменилась тактика, а также на их использование влияют погодные условия. В настоящее время изучаются нюансы маневров в погодных условиях.

Кроме того, Хоменюк отметил, что отсутствие БПЛА иранского производства может быть связано, в частности, с инцидентом с подготовкой иранских инструкторов для российских операторов.

Как сообщалось, министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейн Амир-Абдоллахян заявил, что Иран поставил беспилотники в Россию, но сделал это до начала российского вторжения в Украину.