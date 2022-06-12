Российские военные самолеты нарушают воздушное пространство Швеции, а Путин угрожает со стороны НАТО | наука | Новости

По словам источника шведской прессы, российский самолет-разведчик и два российских истребителя вошли в воздушное пространство Швеции к гражданскому контролю к северу от Висбю в четверг, не сообщив о заходе на посадку. Нарушение произошло, когда шведские войска в настоящее время участвуют в ежегодных военно-морских учениях TOPS, в ходе которых, среди прочего, Стокгольм посетил десантный корабль USS Kearsarge.

По словам источника DN, три российских самолета, вероятно, упали низко над авианосцем USS Kearsarge, чтобы сфотографировать американский корабль.

Мероприятие в Швеции совпало с российскими учениями в Калининграде, которые продлятся до 18 июня.

Три самолета несколько раз заходили в северную часть района станции Висбю, где все самолеты должны сообщать о своем прибытии, в том числе во избежание аварий с другим транспортом.

Правило распространяется на все коммерческие и военные самолеты.

Согласно шведским источникам, российский самолет не выполнил требуемых передач безопасности.

У российских военных самолетов также не было сигнала транспондера, и поэтому они не были видны на гражданском радаре, используемом аэропортом Висбю.

Отсутствие сигнала означает, что воздушное судно не может быть замечено или связаться с местной авиадиспетчерской службой.

Это означает, что гражданская авиация в этом районе не может быть замечена при приближении русских в этом районе, что подвергает риску столкновения несколько самолетов.

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