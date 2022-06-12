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Российские военные самолеты нарушают воздушное пространство Швеции, а Путин угрожает со стороны НАТО | наука | Новости

12 июня, 2022
Marfa Fedoroa

По словам источника шведской прессы, российский самолет-разведчик и два российских истребителя вошли в воздушное пространство Швеции к гражданскому контролю к северу от Висбю в четверг, не сообщив о заходе на посадку. Нарушение произошло, когда шведские войска в настоящее время участвуют в ежегодных военно-морских учениях TOPS, в ходе которых, среди прочего, Стокгольм посетил десантный корабль USS Kearsarge.

Мероприятие в Швеции совпало с российскими учениями в Калининграде, которые продлятся до 18 июня.

Согласно сообщениям, нарушение воздушного пространства произошло в четверг утром, когда российские самолеты-разведчики заинтересовались шведскими учениями.

Россия задействовала самолет-разведчик Ил-20 в сопровождении двух истребителей Су-27.

По словам источника DN, три российских самолета, вероятно, упали низко над авианосцем USS Kearsarge, чтобы сфотографировать американский корабль.

Три самолета несколько раз заходили в северную часть района станции Висбю, где все самолеты должны сообщать о своем прибытии, в том числе во избежание аварий с другим транспортом.

Правило распространяется на все коммерческие и военные самолеты.

Согласно шведским источникам, российский самолет не выполнил требуемых передач безопасности.

У российских военных самолетов также не было сигнала транспондера, и поэтому они не были видны на гражданском радаре, используемом аэропортом Висбю.

Отсутствие сигнала означает, что воздушное судно не может быть замечено или связаться с местной авиадиспетчерской службой.

Это означает, что гражданская авиация в этом районе не может быть замечена при приближении русских в этом районе, что подвергает риску столкновения несколько самолетов.

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Терминальная зона Висбю, или Visby TMA, простирается на север от аэропорта Висбю на полпути до района Стокгольма.

Северная и западная части района дислокации российских самолетов начинаются с 1300 метров и простираются до 2900 метров.

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Три российских самолета начали полет на большей высоте, но затем снизились на гораздо меньшую высоту, по-видимому, чтобы приблизиться к американскому кораблю.

Эти нарушения являются обычным явлением, но они стали более тревожными с началом российского вторжения в Украину.

Более того, просьба Швеции о вступлении в НАТО усилила напряженность в отношениях между Стокгольмом и Москвой, а Путин предупредил о последствиях такого шага.

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Шведские вооруженные силы подтвердили присутствие российских самолетов в воздухе в связи с учениями, а также то, что шведские самолеты перехватили самолет и следовали за ним.

«Мы можем только подтвердить, что российские самолеты оставались за пределами территориальных границ Швеции и это не было нарушением», — заявил пресс-секретарь Вооруженных сил Швеции Эрик Карлсон.

Г-н Карлсон также говорит, что вооруженные силы направляли шведские самолеты вслед за российскими самолетами.

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В прошлом месяце я говорил исключительно с Express.co.uk, Зофией Вулфорд, аналитиком по Европе и Евразии в фирме по анализу рисков. СибелинОн сказал, что Путин, возможно, планирует двусторонний подход к тому, как Россия будет справляться с последствиями присоединения к блоку Финляндии и Швеции.

Что касается немедленной реакции России, г-жа Вулфорд сказала: «Мы можем увидеть некоторую военную эскалацию между сторонами, но мы, вероятно, увидим больше нарушений воздушного пространства, поскольку российские самолеты будут рассредоточены по региону.

«Россия уже несколько раз нарушала воздушное пространство в этом районе, и это может часто обостряться, поскольку российские самолеты маневрируют в ответ».

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«Я считаю, что Россия также увеличит свой военно-морской потенциал в Балтийском море, разместит активы в регионе и увеличит присутствие в регионе десантных кораблей», — добавила она.

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