Российские военные самолеты эвакуировали из Афганистана 200 человек

В субботу Минобороны России заявило, что российские военно-транспортные самолеты доставили партию гуманитарных грузов в Афганистан и вернули 200 россиян, афганских студентов и других.

В министерстве заявили, что три грузовых самолета Ил-76 сделают остановку в Таджикистане и Киргизии, прежде чем отправиться в Москву. Она добавила, что в самолетах находились граждане России и Кыргызстана, которые хотели покинуть Афганистан, а также афганские студенты, обучающиеся в российских вузах.

Субботний рейс — последний из серии таких российских рейсов с августа. Предыдущие рейсы перевозили гуманитарные грузы и эвакуировали в общей сложности 770 граждан России и других стран бывшего Советского Союза.

В отличие от многих других стран, Россия не эвакуировала свое посольство в Кабуле, а ее посол поддерживает регулярные контакты с талибами с момента захвата ими столицы Афганистана Кабула в августе. Россия в течение многих лет работала над установлением контактов с талибами, хотя в 2003 году она обозначила эту группировку как террористическую и ни разу не вычеркнула ее из списка.

В октябре в Москве прошли переговоры по Афганистану с участием высокопоставленных представителей Талибана и соседних стран, дипломатический тур, который подчеркнул влияние Москвы в Центральной Азии.

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