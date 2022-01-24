Российские военные учения у берегов Ирландии «не приветствуются»

Министр иностранных дел Ирландии заявил, что планы России провести военно-морские учения у берегов Ирландии «нежелательны».

Артиллерийские учения пройдут в начале февраля в международных водах, но в пределах контролируемого Ирландией воздушного пространства и исключительной экономической зоны (ИЭЗ) страны.

Саймон Ковени сказал, что учения пройдут в 240 километрах (150 миль) от юго-западного побережья Ирландии.

В соответствии с требованиями законодательства Россия заблаговременно уведомила авиационные власти Ирландии о планируемых мероприятиях.

Ирландское авиационное управление (IAA) настаивает на том, что это не повлияет на безопасность полетов гражданских самолетов.

Ковени сказал, что у Ирландии нет полномочий, чтобы предотвратить это.

Выступая перед встречей министров иностранных дел ЕС, г-н Ковени сказал: «Я ясно дал понять послу России в Ирландии (Юрию Филатову), что он не приветствуется.

Министр иностранных дел Саймон Ковени в Брюсселе на встрече министров иностранных дел Европейского Союза (Брайан Лоулесс/ПА)

Сейчас не время для повышенной военной активности и напряженности в контексте того, что сейчас происходит на Украине.

«Важно, что я разделяю эти намерения со своими коллегами.

«Россия может, в соответствии с международным правом, проводить военные учения в международных водах, но то, что они решили делать это на западной границе Евросоюза, у берегов Ирландии, на наш взгляд нежелательно и нежелательно. особенно в ближайшие недели».

В понедельник Ковени находится в Брюсселе для запланированной встречи с другими министрами иностранных дел ЕС, на которой будет обсуждаться сохраняющаяся напряженность на российско-украинской границе.

«Сегодня важный день для министров иностранных дел ЕС, чтобы укрепить послание ЕС о единстве в отношении российско-украинской напряженности», — добавил Ковени.

Есть два очень четких сообщения, которые министры иностранных дел ЕС хотят донести сегодня.

Во-первых, четкий посыл и требование к России разрядить напряженность в контексте ее деятельности на границах Украины и дать уверенность остальному миру относительно ее намерений.

«Во-вторых, сильный сигнал единства со стороны ЕС о том, что если Россия решит вторгнуться в Украину военным путем, это действие будет иметь очень серьезные последствия с точки зрения ЕС с точки зрения санкций и ограничений, которые последуют очень быстро, что, я считаю, будет самый всеобъемлющий из тех, что ЕС составил несколько десятилетий назад.

«Послание и призыв использовать дипломатические средства для разрядки напряженности, а также очень сильное, четкое и единое послание о том, что Европейский союз реагирует коллективно и единодушно таким образом, чтобы принять очень важные меры в ответ на российские военные действия. действия в Украине».