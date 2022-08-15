Российские войска бомбят Донецкую область, Украина

Киев: украинские силы сообщили о массированных российских обстрелах и попытках продвинуться по нескольким городам на востоке Донецкой области, которые стали главным очагом почти шестимесячной войны, но заявили, что отразили несколько атак.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины также сообщил о бомбардировках Россией более десятка городов на южном фронте, в частности Херсонской области, которая в основном контролируется российскими войсками, но территорию которой постоянно оккупируют украинские силы.

Большое внимание было приковано к Запорожской АЭС на юге Украины на фоне опасений катастрофы из-за возобновившихся в последние дни бомбардировок, когда Россия и Украина обвиняют друг друга.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к созданию демилитаризованной зоны, а президент Украины Владимир Зеленский предупредил российских солдат, которые обстреливают крупнейшую в Европе атомную электростанцию ​​или используют ее в качестве огневой базы, что они станут «особой мишенью» Украинские силы.

Запорожский завод возвышается над южным берегом широкого водохранилища на Днепре.

Украинские силы, которые контролируют города на противоположном берегу, подверглись интенсивному обстрелу со стороны, контролируемой Россией.

Международное агентство по атомной энергии, которое хочет инспектировать завод, предупредило о ядерной катастрофе, если боевые действия не прекратятся. Эксперты-ядерщики опасаются, что боевые действия могут повредить бассейны выдержки или реакторы станции.

Зеленский заявил, что Украина несколько раз предлагала российскому руководству различные формулы мирных переговоров, но без прогресса.

Украина и Россия обвиняют друг друга в ударах по АЭС

«Поэтому мы должны защищать себя, и мы должны реагировать на все формы терроризма и каждый случай бомбардировок… ожесточенных бомбардировок, которые не прекращаются ни на один день», — сказал он в видеообращении поздно вечером в воскресенье.

Бои на востоке и юге

Киев уже несколько недель заявлял, что планирует начать контрнаступление, чтобы вернуть себе Запорожье и соседнюю Херсонскую область, большую часть территории, которую Россия захватила после вторжения 24 февраля и до сих пор удерживает.

Военное командование Украины заявило рано утром в воскресенье, что российские солдаты безуспешно продолжают атаковать украинские позиции под Авдеевкой, которая с 2014 года стала одной из передовых позиций украинских сил под Донецком.

Украинский военный эксперт Олег Жданов сказал, что ситуация была особенно сложной в Авдеевке и соседних городах, таких как Песке.

«У нас не хватает артиллерии, и наши силы просят о дополнительной поддержке для защиты Пеши», — сказал он в видео, размещенном в Интернете.

«Но город в основном находится под контролем Украины».

В соседней, оккупированной Россией Луганской области, на территории под заброшенным и обгоревшим многоквартирным домом, 48-летняя Лилия I Талатини видела, как тело ее матери эксгумировали из импровизированной могилы, чтобы перевезти на кладбище для надлежащего захоронения. .

Ай Талатини рассказала Рейтер, что ей потребовалось 10 дней, чтобы добраться до квартиры своих родителей, которая находилась на подконтрольной России стороне города Робежный во время ожесточенных боев в марте.

«Мать уже умирала, — сказала она. — У нее были синие руки, бледная кожа, круги под глазами».

«На следующий день мать умерла».

Официальный представитель Луганской Народной Республики, созданного промосковскими сепаратистами, сообщил, что бригада работала в Робежном в течение 10 дней и эксгумировала 104 останки.

«Явно преобладают осколочные ранения, но есть и огнестрельные», — сказала Анна Сорока, подсчитала, что в городе 500 неофициальных кладбищ.

Reuters не смогло независимо проверить отчеты с поля боя.

Россия описывает свое вторжение в Украину как «специальную военную операцию» по разоружению и «дискредитации» своего меньшего соседа, в то время как Украина и ее западные союзники расценивают действия Москвы как агрессивную войну. Конфликт ухудшил отношения между Москвой и Вашингтоном, и Россия предупредила, что может разорвать отношения.

Находясь в значительной степени в изоляции на мировой дипломатической арене, Россия получила больше сочувствия со стороны Китая, чьи отношения с Вашингтоном были испорчены напряженностью из-за Тайваня.

В понедельник государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что президент России Владимир Путин сказал лидеру Ким Чен Ыну, что две страны будут работать над расширением «всеобъемлющих и конструктивных» отношений.

В июле Северная Корея признала сепаратистские Донецкую и Луганскую народные республики, поддерживаемые Россией, в качестве независимых государств, и официальные лица подняли вопрос о возможности отправки туда своих рабочих для помощи в строительстве и других работах.

Украина немедленно разорвала отношения с Пхеньяном из-за этого шага.

зерновозы

На фоне боевых действий все больше судов, перевозящих украинское зерно, либо ушли, либо были готовы сделать это в рамках соглашения, заключенного в конце прошлого месяца для смягчения глобального продовольственного кризиса.

Груз, направлявшийся в Эфиопию, первый после вторжения России в Украину, готовился к отправке в ближайшие несколько дней, в то время как источники сообщили, что первое судно с зерном, которое покинет Украину в рамках сделки ООН, приближается к Сирии.

«Мир нуждается в украинской еде», — заявила журналистам заместитель директора ВПП Марианна Уорд.

«Это начало того, что, как мы надеемся, станет нормальным процессом для голодающих во всем мире».