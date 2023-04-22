Российские войска ведут бои в западном Бахмуте, и Вагнер возмущен наступлением Украины

МОСКВА (Рейтер) — Минобороны России сообщило на брифинге в пятницу, что наступающие силы ведут бои в западной части Бахмута, последней части осажденного украинского города, все еще удерживаемой киевскими войсками.

Украинские и российские подразделения уже несколько месяцев сражаются за контроль над восточным городом, который в значительной степени превратился в руины. Минобороны не сообщило подробностей последних боев.

Киев заявил, что российские войска добились определенного прогресса в тяжелых боях за Бахмут, но ситуация находится под контролем.

«Решения принимаются в соответствии с военными интересами», — написала заместитель министра обороны Ханна Малиар в приложении для обмена сообщениями Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Киев активно готовит новые подразделения, которые еще не появились на передовой. Зеленский и другие чиновники давно пообещали Украине нападение.

Атака России на Бахмут в значительной степени зависит от частной армии группы Вагнера, командир которой Евгений Пригожин в пятницу выразил обеспокоенность украинской контратакой.

Об этом он сказал в аудиозаписи, размещенной в Telegram, явно имея в виду украинцев, которые будут обучаться в Германии использованию танков Abrams, предоставленных Соединенными Штатами.

«Запад передал 230 танков и еще 1500 бронемашин. Этого также достаточно, чтобы оказать серьезное сопротивление».

Он рассчитывал попасть в Украину, когда земля затвердеет после весенних дождей.

«Они нападут, они придут и попытаются разделить нас, и мы должны дать отпор», — сказал он.

(Отчетность агентства Reuters; редактирование Дэвида Люнгрена и Гранта МакКолла)