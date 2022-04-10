Российские войска в Чернобыле рыли окопы в радиоактивной зоне — Украина

Украинские официальные лица в субботу сообщили об «аномально высоком» уровне радиации в районах Чернобыльской зоны отчуждения, заявив, что российские войска рыли траншеи и пытались построить укрепления, когда занимали территорию. До конца прошлого месяца.

почему это имеет значение: Это одно из самых токсичных мест в мире из-за аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не сразу смогло проверить утверждения о наличии радиоактивной пыли в районах, известных как «Рыжий лес». «, но получилось. Из-за отправки команды на место для оценки ущерба.

Петр Котин, генеральный директор украинской атомной энергетической компании «Энергоатом», в одном из районов Рыжего леса Чернобыльской зоны отчуждения. картина: Энергоатом / Твиттер

Да, но: Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии ООН, заявил: в текущей ситуации Суббота о том, что, несмотря на «увеличение уровня радиоактивного загрязнения… из-за несоблюдения требований радиационной безопасности и строгого режима доступа», радиоактивная обстановка находилась «в пределах» площадки.

что они говорят: Об этом сообщил главный инженер по технике безопасности Чернобыльской АЭС Валерий Семенов. Нью-Йорк Таймс В субботу российские военные заявили, что они «проигнорировали» предупреждения инженеров о радиационной опасности, после чего рыли траншеи. захватил контроль над станцией.

«Они пришли и сделали то, что хотели» в районе завода, в 80 милях к северу от Киева, сказал Семенов.

Украинский солдат Игорь Огольков Он сказал CNNпобывавшие в Чернобыле, рассказали, что российские войска «зашли в Рыжий лес и привезли с собой в сапоги радиоактивные материалы».

«В других местах все нормально, а здесь радиация увеличилась, потому что здесь жили», — добавил Огольков.

Большая картина: Украинские официальные лица сообщили, что российский Сил вынуждено около половины сотрудников Чернобыльской АЭС оставаться на объекте более трех недель, прежде чем 64 рабочих были освобождены в конце прошлого месяца.

Сообщалось, что около 170 бойцов Нацгвардии Украины взяли заложников в подвале вокзала. BBCкто посетил этот район на этой неделе.

Александр Лобада, начальник станции по радиационной безопасности, сказал инженерам порта, что они «должны вести постоянные переговоры» с российскими войсками и «очень стараться не обижать их, чтобы позволить нашему персоналу управлять объектом».

восстановление: Фабрика потеряла прямое питание И это должно было быть Доверие к аварийным дизельным генераторам в течение трех дней в начале марта после того, как были повреждены линии электропередач, что вызывает опасения, что охлаждение хранящихся там радиоактивных материалов может быть нарушено и существует риск утечки радиоактивных веществ, которые могут быть перенесены ветром в другие части Европы.

Лубада рассказал Би-би-си, что, когда на объекте отключили электричество, он перешел к «поиску топлива для поддержания работы генератора», «украв» часть его у российских сил.

«Если бы мы потеряли войска, это было бы катастрофой», — сказал Александр. «Можно было выпустить радиоактивный материал».

Из примечания: Хотя Чернобыль не является действующей электростанцией, саркофаг над реактором, взорвавшимся в результате ядерной катастрофы, необходимо сохранить, чтобы предотвратить дальнейшие утечки радиации, сообщает CNN.

Необходимо позаботиться о большом количестве отработавшего ядерного топлива на станции.

что вы хотите смотреть: Украинские официальные лица заявили, что им «пока не удалось восстановить работу радиационных и других датчиков из-за отсутствия необходимого обслуживающего и другого специализированного персонала», — сказал Гросси.

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