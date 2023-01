Российские войска «маршируют по собственным трупам» через «500 рядов обороны» и неделями сражаются за возвращение домой в Бахмуте — London Business News

Ситуация на местах в Бахомте оказалась такой, что отчаявшиеся русские войска «ходили по собственным трупам» в сценах, невиданных со времен Первой мировой войны.

Глава группы наемников Вагнера сказал, что его силам может потребоваться «недели», чтобы захватить только один дом в Бахмуте, затем «взять второй и третий» и столкнуться с сильной украинской обороной.

Главный военный офицер Украины генерал Валерий Залогний заявил, что ситуация настолько серьезна, что она доводит силы Владимира Путина до крайности, поскольку они не обучены должным образом и не имеют элементарного снаряжения.

Глава группы наемников Вагнера Евгений Пригожин в опубликованном в соцсетях видеоролике заявил, что его силы ведут бои против мощной линии обороны Украины.

Подробнее о русско-украинской войне:

Пригожин сказал: «Человек замкнул рога каждого дома, иногда не на один день. Иногда на несколько недель на одном доме».

Берут дом, берут второй, третий.

«Что такое пробитие защиты? Требуется один дом.

Если мы скажем, что есть 500 линий обороны [Bakhmut]Возможно, мы не ошибаемся.

«Линия обороны через каждые десять метров».

Он добавил: «Нам не хватает техники, БМП-3 и 100-мм снарядов, чтобы двигаться через Еремовск. [the Russian name for Bakhmut] Быстрее с большей уверенностью.

«Нам не хватает боеприпасов и бронетехники».

Пригожин утверждал, что в Бахмуте «крепость в каждом доме», построенная с обеих сторон.

Министерство обороны Великобритании заявило, что России вряд ли удастся добиться «значительного прорыва под Бахмутом», поскольку Украина «направила в этот район значительные подкрепления».

В Минобороны заявили, что группа наемников «Вагнера» и российские солдаты окружили восточный город Донецкой области.

В своем ежедневном отчете министерство обороны Великобритании написало: «В середине декабря российская армия и марионеточные силы Вагнера, вероятно, увеличат темпы пехотных атак вокруг города Бахмут Донецкой области.

Однако поддержка многих из этих операций была слабой.

Институт изучения войны пишет: «Затраты, связанные с шестью месяцами жестоких, изматывающих и истощающих боев вокруг Бахмута, намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое русские могли бы получить от взятия [it]. «