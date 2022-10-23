Российские войска могут потерпеть «поражение» в Херсоне; Россия обвиняет Украину в планировании радиоактивной «провокации»: оперативные обновления

Российское военное командование в оккупированном Херсоне бежало за Днепр, оставив новобранцев из России, чтобы попытаться разрушить Украину. Подтолкните армию, чтобы восстановить контроль над городомговорит базирующийся в Вашингтоне аналитический центр.

Об этом сообщает Институт изучения войны. Последняя оценка войны.

Институт сообщает, что по крайней мере один российский блогер, посвященный войне, отметил, что ситуация в Херсоне ужасна для российских войск на передовой, эвакуация которых может оказаться «практически невозможной». В оценке говорится, как вывести эти силы и как интерпретировать путешествие из Херсона, которое, по утверждению Кремля, включало в себя, к русскому народу, остаются ключевыми вопросами для российского руководства.

Российская оккупационная администрация Херсона объявила в субботу, что «все граждане Херсона Вы должны немедленно покинуть город. В оценке говорится, что Россия, вероятно, пытается эвакуировать часть территории, над которой Украина восстановит контроль, нанося ущерб долгосрочным социально-экономическим возможностям юга Украины.

Порядок эвакуации Херсона: Российские власти отдали приказ об эвакуации перед ожидаемым наступлением на Украину

Другие разработки:

В воскресенье МЧС России сообщило, что два российских пилота погибли, когда истребитель врезался в жилой дом в сибирском городе Иркутске во время испытательного полета. В ведомстве заявили, что сообщений о пострадавших на земле не поступало.

Российские власти заявили, что строят оборонительные позиции на оккупированных территориях Украины и в приграничных районах России на фоне мощного контрнаступления украинских войск, которое отвоевало сотни миль территории.

Россия обвинила Украину в планировании применения ядерного оружия с «провокацией»

В воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу настаивал на том, что Украина готовится к «провокации» с применением радиоактивной грязной бомбы. Шойгу говорил с министром обороны США Ллойдом Остином, министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и другими, обвиняя Украину в заговоре с целью эскалации войны. В офисе Уоллеса заявили, опровергли обвинения и предупредили, что подобные утверждения не должны использоваться в качестве предлога для дальнейшей эскалации российской стороны. Западные официальные лица подтвердили более широкую международную поддержку Украины и стремление к деэскалации этого конфликта.

История продолжается

Всего два дня назад министр обороны Ллойд Остин и министр обороны России Сергей Шойгу встретились впервые за пять месяцев и обсудили «проблемы международной безопасности, в частности ситуацию на Украине», говорится в сообщении Пентагона.

Россия снова нацелилась на энергетическую инфраструктуру в ходе атак на выходных

Президент Украины Владимир Килинский обратился к украинцам с призывом сократить потребление энергии, заявив в своем вчерашнем выступлении, что российские удары продолжаются по инфраструктуре электроснабжения. По его словам, многие районы остались без электричества, а отключения электричества стали повседневным явлением в большинстве районов страны. Он призвал своих соотечественников прислушиваться к запланированным графикам отключения электроэнергии местными властями и электрическими компаниями и «планировать свой день» исходя из них.

«Пропаганда россиян лжет, когда они говорят, что этот террор против нашей инфраструктуры и людей может несколько затормозить активные действия нашей армии или создать какие-то трудности для нашей обороны», — сказал Килински.

Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что за последние сутки в девяти областях по всей Украине произошло больше атак на объекты энергетики и другой критической инфраструктуры. Сообщается о 25 ударах российской авиации и более 100 ракетно-артиллерийских ударах по территории Украины. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил агентству Рейтер, что в результате недавних атак, предположительно направленных на разрушение энергосистемы Украины, было разбомблено до 40% всей национальной энергетической инфраструктуры.

Ветровая и солнечная энергия несут наибольшие потери

Галюшенко заявил, что российские ракеты и беспилотники уничтожили 90% объектов ветровой и 50% солнечной энергетики в Украине. Основная часть зеленой энергетики находится в южных областях Украины, где произошли одни из самых интенсивных ударов. По словам Галюшенко, до вторжения доля зеленой энергии в украинской энергосистеме составляла около 10%.

Содействие: Ассошиэйтед Пресс

На этой фотографии, опубликованной мэром Николаева в своем Telegram-канале, виден поврежденный многоквартирный дом после ночного взрыва в Николаеве, Украина, в воскресенье, 23 октября 2022 года.

Эта статья первоначально появилась на USA TODAY: Прямые трансляции войны на Украине: российские войска могут потерпеть поражение в Херсоне