Российские войска начинают «локальное наступление» на юге Украины – мир

Российский чиновник заявил в четверг, что российские военные начали «локальное наступление» в районе города Орекиев на юге Украины, где фронт в течение нескольких месяцев в значительной степени застопорился.

«Наши силы начали локальное наступление в районе Орекиева», — цитируют российские государственные СМИ Владимира Рогова, который является главой российской власти в Запорожской области Украины.

Рогов утверждал, что фронт немного сместился и некоторые украинские силы отступили.

«Наши силы удерживают свои позиции», — сказал он.

«Территория Запорожской области, освобожденная от украинских боевиков, постепенно увеличивается».

Кремль утверждал, что аннексировал Запорожье и еще три области Украины, хотя и не контролировал их полностью.

Бои за «Солидар», самый «кровавый» Бахмут на войне: Киев

Хотя Москва занимает большие участки на юге Запорожской области, ее главный город, также называемый Запорожьем, не пал перед российскими войсками.

Россия пообещала контролировать остальную часть южной и восточной Украины, которую она считала своей.

Фронт на юге Украины в значительной степени заморожен с тех пор, как в ноябре Москва ушла из ключевого города Херсона.

Украинские военные не упомянули Орекеева в своем ежедневном отчете в четверг.

Самые ожесточенные бои в Украине в последние недели велись на севере, на востоке Украины, где, по утверждениям Москвы, она захватила город Солидар недалеко от Бахмута.

Продолжаются ожесточенные бои вокруг Бахмута, который Россия уже несколько месяцев пытается контролировать.