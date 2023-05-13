Российские войска отступают для перегруппировки к северу от украинского Бахмута | Новости войны между Россией и Украиной

Этот шаг был назван командующим войсками Вагнера «поражением», поскольку Украина объявила об успехах, достигнутых вокруг города на поле боя.

Москва признала, что ее войска отступили к северу от города Бахмут на востоке Украины, отступление, которое командующий российской частной армией Вагнер назвал «поражением».

Неудача для России последовала за сообщениями об украинских наступлениях вокруг города и указывает на то, что Киев предпринял согласованные действия, чтобы окружить российские войска в Бахмуте, главной цели Москвы в течение нескольких месяцев во время самого кровопролитного сражения войны.

Это означает, что обе стороны теперь сообщают о самых больших достижениях Украины за шесть месяцев, хотя Украина предоставила мало подробностей и преуменьшила предположения об официальном начале давно запланированного контрнаступления.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Украина начала наступление к северу от Бахмута с участием более 1000 военнослужащих и до 40 танков, что в случае подтверждения станет крупнейшим украинским наступлением с ноября.

Конашенков сказал, что русские отразили 26 атак, но в одном районе силы отступили, чтобы перегруппироваться в более удобных местах возле Бирховского водохранилища, к северо-западу от Бахмута.

«То, что описал Конашенков, к сожалению, называется «поражением», а не перегруппировкой», — заявил в аудиообращении командующий силами Вагнера, руководившими походом в город, Евгений Пригожин.

В отдельном видеообращении Пригожин сообщил, что украинцы захватили высоту над Бахмутом и открыли главную магистраль, ведущую в город с запада.

Пригожин сказал: «Потеря Берховского водохранилища — потеря этих земель, которые они отдали, — равна пяти квадратным километрам, только сегодня».

«Противник полностью освободил дорогу Шасив Яр-Бахмут, которую мы перерезали. Теперь противник может использовать эту дорогу, а во-вторых, они сделали высокий тактический обход, расположенный под ней», — сказал Пригожин, который неоднократно осуждал Российская регулярная армия за прошедшую неделю за то, что не снабдила его войска под Бахмутом.

Украина обычно воздерживается от комментариев о своих действиях в действии, и военное руководство лишь сообщило, что ее силы выдвинулись примерно на два километра в районе Бахмута.

Линии меняются туда-сюда.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в пятницу встретился с высшим военным руководством, отметив, что генерал Александр Серский сообщил, что его силы «остановили врага и отбросили его на некоторых направлениях».

В своем вечернем обращении к украинскому народу Зеленский похвалил свои войска и отметил низкий боевой дух российских войск.

«Оккупанты морально готовы к поражению. Они уже проиграли эту войну в своем сознании. Мы должны подталкивать их каждый день, чтобы их чувство поражения превратилось в их отступления, их ошибки и их потери».

А заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила в заявлении в Telegram в пятницу, что украинские силы одержали победу в районе Бахмута, повторив заявления военачальников ранее на этой неделе.

В Вашингтоне официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что, по оценке Соединенных Штатов, Бахмут по-прежнему является спорным районом.

«Украинцы не отказались от защиты Бахмута, а русские не отказались от попыток взять Бахмут», — сказал Кирби. «Каждый день очереди меняются туда и обратно. Я имею в виду, иногда один запрет за другим».

По данным офиса президента Украины, в других боях с четверга по меньшей мере два человека были убиты и 22 ранены в других частях страны.

Губернатор Донецка Павел Кириленко заявил, что в Краматорске, где дислоцированы некоторые украинские воинские части, российская атака нанесла удар, разрушив школу и жилой дом. Он указал, что в результате российских бомбардировок пострадали 11 городов и сел региона, погибли 12 мирных жителей.

Москва с конца прошлого года готовилась к ожидаемому наступлению и построила линии противотанковых укреплений на сотнях миль фронта.

Началась эвакуация мирных жителей, которые проживали вблизи зоны конфликта в частично оккупированной Запорожской области Украины.

В комментариях, опубликованных в пятницу, командующий Черноморским флотом России заявил, что его оборона также была усилена на фоне волны атак украинских беспилотников, нацеленных на его главную базу, крымский порт Севастополь.