Российские войска отступают под Бахмут, Украина и Вагнер

Вагнер говорит, что российские регулярные войска покинули фланги города

Киев: наемники Вагнера попали в «мышиную ловушку» Бахмута

Россия признала часть выводов и отрицает коллапс

Украина: большинство ракет сбито в ходе недавних авиаударов России

РЯДОМ С Бахмутом, Украина (Рейтер) — Украинская армия и российская частная армия Вагнера в четверг объявили о дальнейшем выводе российских войск из района города Бахмут, поскольку Киев предпринял крупнейшее за шесть месяцев наступление перед запланированным контрнаступлением.

Украинские силы вблизи линии фронта заявили, что Россия бомбила подъездные пути, чтобы замедлить украинское наступление, которое изменило темп после нескольких месяцев медленных успехов России в самом кровопролитном наземном сражении в Европе со времен Второй мировой войны.

«Сейчас, по большей части, когда начинается наше наступление, они бомбят все подходы к заставам, поэтому наша бронетехника не может перевезти больше пехоты, боеприпасов и прочего», — сказал украинский командир Петр Бодаро. Артиллерийская часть.

Украинские военные заявили, что в некоторых местах силы продвинулись более чем на милю. Его силы в течение полугода находились в обороне, отражая массированную атаку Москвы, которая приносила лишь незначительные успехи.

«Несмотря на то, что наши части не имели преимущества в технике… и личном составе, они продолжали наступать во флангах, преодолевая расстояние от 150 до 1700 метров (1,1 мили)», — заявил военный представитель Сергей Черивати. заявление. телекомментарии.

Успехи Украины сопровождались глубоким народным расколом в русских войсках между Вагнером, который командовал кампанией Бахмута, и регулярной русской армией.

Разрушенные руины Бахмута, который обе стороны называли «мясорубкой», были бы единственным призом Москвы за ее масштабное зимнее наступление, которое потерпело неудачу на других участках фронта.

Киев заявляет, что начал локальное наступление в районе Бахмута в качестве прелюдии к предстоящему крупному контрнаступлению, которое, как он надеется, переломит ситуацию против российского вторжения, длившегося 15 месяцев.

Глава Вагнера Евгений Пригожин говорит, что его силы внутри самого Бахмута все еще продвигаются вперед, на пороге того, чтобы вытеснить украинские силы с их последнего плацдарма в застроенной зоне на западной окраине города.

Но он обвиняет командующих российскими регулярными войсками в том, что они покидают территорию к северу и югу от города, тем самым увеличивая риск окружения силами внутри.

«К сожалению, подразделения Минобороны России отошли на 570 метров (1880 футов) к северу от Бахмута, оголив наши фланги», — сказал Пригожин в своем последнем аудиообращении в четверг.

Обращаясь к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову, Пригожин сказал: «Я обращаюсь к высшему руководству Минобороны — публично — в связи с тем, что мои письма не прочитаны».

«Пожалуйста, не отказывайтесь от крыльев».

[1/4] Военнослужащие принимают участие в церемонии захоронения останков 60 военнослужащих российских вооруженных сил и трех мирных жителей, погибших в ходе российско-украинского конфликта, на кладбище в Луганске, подконтрольная России Украина, 18 мая. 2023. REUTERS/Александр Ермошенко

Минобороны России признало некоторые отводы с позиций под Бахмутом за прошедшую неделю, но опровергло утверждения Пригожина о том, что крылья разваливаются или что у Вагнера не было боеприпасов.

попадание в «мышь»

Украина заявляет, что ее тактика вокруг Бахмута заключается в том, чтобы отвести российские войска обратно в город, чтобы ослабить передовую оборону России в других местах перед запланированным Киевом контрнаступлением.

«Войска Вагнера забрались в Бахмут, как мыши в мышеловку», — сказал командующий Сухопутными войсками Украины Александр Серский солдатам на Бахмутском фронте в видео, которое он разместил на этой неделе в социальных сетях.

«Используя принцип активной обороны, переходим к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях в районе Бахмута. У противника больше ресурсов, но мы разрушаем его планы», — добавил он.

В преддверии контрнаступления Киева Россия в этом месяце возобновила ракетные и беспилотные удары по Украине после почти двухмесячного затишья. Сейчас волны атак несколько раз в неделю, самая интенсивная частота войны.

В прошлый четверг вечером прозвучали сирены, небо над Киевом заволокло черным дымом, сообщается об одном погибшем в южном городе Одессе. Украина заявила, что сбила 29 из 30 летящих ракет. Москва заявила, что нанесла удар по военным объектам.

Россия также является свидетелем обстрелов и взрывов как на подконтрольной ей территории Украины, так и на территории России вблизи границы. Официальные лица в оккупированном Россией Крыму заявили, что ночью из-за «помех» с рельсов сошел грузовой поезд. Киев никогда не подтверждал свою роль в произошедших там инцидентах.

На дипломатическом фронте лидеры Большой семерки крупнейших промышленно развитых стран встретились в Японии, где, как ожидается, они объявят о более жестких мерах, чтобы лишить Россию возможности обойти финансовые санкции.

Президент США Джо Байден и президент Японии Фумио Кисида встретились для переговоров в Хиросиме с целью более тесного сотрудничества перед лицом как России, так и растущего Китая.

Католический сайт сообщил, что Папа Франциск надеется направить личных посланников мира к президентам Украины и России.

Москва в среду согласилась на двухмесячное продление соглашения, которое защищает украинский экспорт зерна из портов Черного моря, несмотря на войну. Россия пригрозила отказаться от сделки, если не получит дополнительных гарантий для защиты своего экспорта зерна и удобрений.

Однако украинский чиновник заявил, что коридор еще не возобновлен, а Россия заявила, что для продвижения ее интересов необходим больший прогресс.

Автор Питер Граф. Монтаж Марк Генрих

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