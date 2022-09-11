Российские войска отступают после контратаки Украины

Киев, Украина — Украинские силы в воскресенье перешли в контрнаступление на востоке страны, опираясь на быстрые успехи за неделю боев, которые резко изменили ход конфликта.

Быстрые действия Украины по возвращению оккупированных Россией районов на северо-востоке Харьковской области вынудили Москву вывести свои войска, чтобы предотвратить окружение и оставить большое количество оружия и боеприпасов в стремительном отступлении, поскольку 200-дневная война закончилась в воскресенье.

Жизнерадостный президент Украины Владимир Зеленский высмеял россиян в видеообращении поздно вечером в субботу, заявив, что «российская армия в эти дни показывает лучшее, на что она способна, — показывает свою спину».

В воскресенье он опубликовал видео, на котором украинские солдаты поднимают национальный флаг над Чкаловским, еще одним городом, который они отбили у русских в ходе контратаки.

В воскресенье командующий украинской армией генерал Валерий Залогний заявил, что с начала сентября Украина освободила около 3000 квадратных километров (около 1160 квадратных миль). Он отметил, что украинские силы сейчас находятся в 50 километрах (около 30 миль) от границы с Россией.

Вывод русских знаменует собой самый большой полевой успех украинских войск с тех пор, как они предотвратили попытку русских захватить столицу Киев в начале почти семимесячной войны. Украинское наступление в Харьковской области стало неожиданностью для Москвы, которая перебросила многие свои силы из региона на юг в ожидании основного украинского контрудара там.

В неловкой попытке сохранить лицо Министерство обороны России заявило в субботу, что вывод войск из Изюма и других районов Харьковской области был направлен на усиление российских сил в соседней Донецкой области на юге.

Это утверждение похоже на то, как Россия оправдывала вывод своих войск из Киевской области в начале этого года, когда ей не удалось захватить столицу.

Группировка российских войск вокруг Изюма сыграла центральную роль в усилиях Москвы по захвату Донецкой области, и ее вывод теперь значительно ослабил бы способность России начать наступление на опорные пункты Украины Славянск и Краматорск южнее.

Игорь Стрелков, возглавлявший пророссийских сепаратистов в первые месяцы конфликта на Донбассе, когда он разразился в 2014 году, высмеял объяснение отступления Минобороны России, отметив, что передача территории России вблизи границы Украине «способствует Украинское поселение».

Вывод войск вызвал гневные комментарии со стороны российских военных блогеров и комментаторов-националистов, которые раскритиковали приказ как крупное поражение и призвали Кремль в ответ активизировать военные действия. Многие резко критикуют российские власти за то, что в Москве продолжаются фейерверки и другие пышные торжества, которые выпадают на выходной день в городе в субботу, несмотря на катастрофу на Украине.

В то время как российские войска спешно выводились из Изюма под украинским огнем, президент России Владимир Путин присутствовал на открытии огромного колеса обозрения в московском парке, новой транспортной развязки и спортивной арены.

Эта акция подчеркнула попытки Кремля продолжать делать вид, что война, которую он называет «специальной военной операцией», идет по плану, не влияя на ситуацию в стране.

Прокремлевский политолог Сергей Марков раскритиковал торжества в Москве как огромную политическую ошибку.

«Фейерверк в Москве в трагический день военного поражения России будет иметь очень серьезные политические последствия», — написал Марков на своем канале в приложении для обмена сообщениями. «Власти не должны праздновать, когда люди в трауре».

В знак возможного дезертирства российского руководства Рамзан Кадыров, поддерживаемый Кремлем лидер Чечни, заявил, что вывод войск из Харьковской области был вызван ошибками российского военного руководства.

«Они допустили ошибки, и я думаю, они сделают необходимые выводы», — сказал Кадыров. «Если в ближайшие день-два не будут внесены изменения в стратегию проведения спецоперации, мне придется связаться с руководством Минобороны и руководством страны для разъяснения реальной ситуации на местах.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в субботу в телевизионных комментариях, что русские перерезали линии снабжения и ожидают новых успехов.

«Это будет похоже на лавину», — сказал он, предсказывая отступление России. «Одна линия обороны поколеблется и рухнет».

Несмотря на успехи Украины, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава НАТО предупредили в пятницу, что война может затянуться на несколько месяцев. Блинкен сказал, что конфликт вступает в критическую фазу, и призвал западных сторонников Украины продолжать оказывать поддержку в трудную зиму.

Еще одним важным событием в воскресенье стало то, что Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, была повторно подключена к энергосистеме Украины, что позволило инженерам остановить последний действующий реактор, чтобы предотвратить радиологическую катастрофу, поскольку в регионе бушуют боевые действия.

За несколько дней до этого станция работала в «островном режиме», и только один из шести реакторов работал на системы охлаждения и другое критически важное оборудование.

———

Следите за освещением войны AP на https://apnews.com/hub/russia-ukraine.