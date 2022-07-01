Российские войска покинули Змеиный остров

Общий вид Змеиного острова в Украине, сделанный 30 июня, после ночного обстрела, вынудившего российские войска отступить. (Украинское оперативное командование Юг/Reuters)

Украинские вооруженные силы заявили в четверг, что российские войска ушли с острова Змеиный в Черном море после того, что они назвали «успешной» операцией.

В понедельник украинские военные заявили, что нанесли удар по второй ракетной системе на острове, а также по нескольким российским экипажам, чтобы держать их в страхе.

В коротком сообщении в Telegram командование операции «Юг» сообщило в четверг, что ВСУ «спешно эвакуировали остатки вражеского гарнизона на двух быстроходных катерах и, возможно, покинули остров».

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, заявил в сообщении Telegram, что вооруженные силы Украины «провели масштабную операцию».

Рано утром в четверг украинские вооруженные силы заявили, что результаты ночной операции оцениваются, но были расценены как «успех», поскольку российские войска были вынуждены отступить на скоростных катерах.

Начальник штаба ВСУ Валерий Залушный в телеграмме сообщил, что «оккупанты» отошли, «не выдержав огня нашей артиллерии, ракет и авиаударов».

Касаясь Змеиного острова, он поблагодарил «Вооруженные силы Украины из Одесской области за принятие максимальных мер по освобождению стратегически важной части нашей территории».

Однако Россия предложила несколько иной рассказ о событиях на острове.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант Вооруженных сил России и представитель российских вооруженных сил, заявил на пресс-конференции, что вывод российских войск с острова был «жестом доброй воли».

«Вооруженные Силы Российской Федерации выполнили поставленные задачи на Змеином острове и вывели действовавший там гарнизон», — сказал он.

Конашенков объявил, что вывод российских войск должен облегчить прохождение зерна: «Это решение предотвратит спекуляции о надвигающемся продовольственном кризисе, ссылаясь на невозможность экспорта зерна из-за полного контроля над северо-западной частью Черного моря. Россия.»

На спутниковом снимке видна поверхность острова Змеиный в Украине 12 мая. (Максар Технологии/Рейтер)

Некоторый контекст: Змеиный остров — небольшой, но стратегически важный остров в Черном море. Это была сцена из одной из первых сцен войны на Украине, когда украинский военный корабль призывает украинских защитников сдаться и смело отвечает: «Иди сам, русский военный корабль».

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