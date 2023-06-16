Российские войска получают бонусы за уничтожение западных танков

МОСКВА (Рейтер) — Минобороны России заявило в пятницу, что российские войска, уничтожившие немецкие танки Leopard и американские бронемашины, используемые Украиной, получат вознаграждение.

В министерстве заявили, что это часть более широкой программы премирования, в рамках которой более 10 000 российских военнослужащих получили индивидуальные премии с начала войны около 16 месяцев назад.

По сообщениям российских полевых командиров, «в настоящее время производятся выплаты военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, уничтожившим в ходе боевых действий танки «Леопард», а также боевые бронированные машины производства США и других стран НАТО», — говорится в сообщении министерства. сказал.

Министр обороны Сергей Шойгу в воскресенье наградил медалью «Золотой Герой России» солдат, которые, по словам Москвы, уничтожили американские танки «Леопард» и боевые машины «Брэдли», используемые Украиной, которая начала долгожданное контрнаступление.

По данным ведомства, по состоянию на 31 мая за уничтожение 16 001 единицы украинской и западной военной техники награждены 10 257 военнослужащих.

Он добавил, что бронетранспортер противника стоил 50 000 рублей (596 долларов США), а танк — 100 000 рублей.

Военные летчики и операторы ПВО получали по 300 тысяч рублей за каждый уничтоженный украинский самолет или вертолет. Столько же были вознаграждены удары по поставленным США ракетным комплексам «Точка-У» и HIMARS.

(Отчетность Reuters; редактирование Эндрю Коуторна)