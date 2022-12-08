Российские войска принимают участие в тактических учениях в Белоруссии

МОСКВА (Рейтер) — Россия заявила в четверг, что ее войска принимают участие в тактических учениях в Беларуси, на фоне опасений, что Москва оказывает давление на своего союзника, чтобы он более активно участвовал в войне на Украине.

Беларусь заявила, что не будет вступать в войну на Украине, но президент Александр Лукашенко в прошлом отдавал приказ своим войскам развернуться вместе с российскими войсками у украинской границы, ссылаясь на угрозы со стороны Киева и Запада.

В сообщении Минобороны России говорится, что «военнослужащие Западного военного округа… продолжают интенсивную боевую подготовку на полях Вооруженных Сил Республики Беларусь».

Она добавила: «Боевая подготовка проходит днем ​​и ночью.

«Солдаты ведут огонь из всех видов стрелкового оружия, а также из минометов, оттачивают навыки вождения боевых машин, проходят психологические полосы препятствий, изучают тактическую медицину и другие дисциплины».

На видео, опубликованных министерством, видно, как российские солдаты тренируются со снеговой техникой возле танков в зимней сцене и ведут огонь из оружия, в том числе артиллерийского.

Президент России Владимир Путин ввел войска в Украину 24 февраля в рамках так называемой «специальной военной операции», которая спровоцировала самый кровавый конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

Путин говорит, что защищает русскоязычных на востоке и юге Украины, и назвал войну переломным моментом, когда Россия, наконец, противостоит высокомерному Западу после десятилетий унижений после распада Советского Союза в 1991 году.

Украина и Запад говорят, что у Путина нет оправдания тому, что они называют оккупационной войной в имперском стиле. Украина заявляет, что будет воевать до тех пор, пока последний российский солдат не будет изгнан с ее территории.

(Отчетность Джея Фолконбриджа, +79856400243; под редакцией Кларенса Фернандеса)