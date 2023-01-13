Российские войска продолжают кровавое наступление, чтобы добиться разрядки на востоке | Новости, спорт, вакансии

КИЕВ, Украина — Россия заявила в четверг, что ее силы приближаются к захвату города соледобывающих предприятий на востоке Украины, что было бы труднодостижимой победой для Кремля, но ценой тяжелых потерь россиян и масштабных разрушений в регионе, на который они претендуют. . .

Губернатор Донецка Павел Кириленко заявил в телеобращении, что за минувшие сутки в битве за Солидар погибло более 100 российских военнослужащих.

«Русские буквально шли по трупам своих солдат, сжигая все на своем пути», Во время своего репортажа Кириленко сказал, что российские войска за минувшие сутки бомбили десятки городов и сел в регионе.

Используя минометы и ракеты, чтобы разгромить «Солидар» в неустанном наступлении, российские войска пытаются прорваться после военных неудач, превративших то, что, как надеялся Кремль, в быструю победу, превратилось в изматывающую войну на истощение, которая тянулась почти 11 месяцев без конца. на виду.

«Гражданские лица пытаются выжить в этой кровавой бане, пока русские продолжают свои атаки», — сказал Кириленко.

Падение «Солидара» станет наградой для Кремля, жаждущего хороших новостей с поля боя в последние месяцы, после потери важного города Херсона в декабре. Это также предоставит российским силам плацдарм для вторжения в другие районы восточной Донецкой области, которые остаются под контролем Украины, в частности, в близлежащий стратегический город Бахмут.

Украинский офицер возле «Солидара» сообщил Associated Press, что тактика русских при нападении на «Солидар» заключалась в том, чтобы направить одну или две волны солдат, многие из которых были из российской частной военной группы Вагнера, которые понесли тяжелые потери, прощупывая украинскую оборону. Украинский офицер, настоявший на анонимности из соображений безопасности, сказал, что когда украинские силы несут потери, русские посылают еще одну волну хорошо обученных солдат, десантников или спецназа, чтобы закрепиться на поле боя.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков похвалил «Смелый и самоотверженный поступок» российских войск, которые, по его словам, помогали им продвигаться на Солидар.

«В «Солидаре» проделана огромная работа», Он сказал.

Но Песков не подтвердил заявление владельца группы «Вагнер» Евгения Пригожина, который в среду хвастался поглощением «Солидара».

«Еще многое предстоит сделать и останавливаться и заламывать руки еще рано, основная работа еще впереди», Об этом он заявил на телефонной конференции с журналистами.

Между тем заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила на брифинге в четверг: «Противник продолжает свои атаки, но несет большие потери и безуспешно».

AP не удалось проверить заявления, сделанные любой из сторон.

Минобороны России не упомянуло «Солидар» на ежедневном брифинге в четверг. В среду министерство сообщило, что военную операцию на Украине возглавил высший военный деятель страны — начальник Генерального штаба Сухопутных войск Валерий Герасимов. Он сменит генерала Сергея Суровикина, который был понижен в должности до заместителя всего через три месяца после вступления в должность.

Украинские официальные лица также заявили, что приняли к сведению кадровые перестановки на высших уровнях российского военного руководства, назвав это признаком того, что Москва не достигает того, на что надеялась.

«Кадровые перестановки не будут происходить с такой частотой, если они хорошо работают», Высокопоставленный украинский военный чин бриг. — сказал генерал Алексей Хрумов.

Бои продолжались в других частях Украины.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в четверг, что двое мирных жителей были убиты и восемь ранены в результате российских атак в среду.

Ссылаясь на данные местных властей, Тимошенко сообщила, что один мирный житель погиб и пятеро получили ранения в южной Херсонской области, где снаряды попали в родильный дом, частные дома и многоквартирные дома, а один человек погиб в Донецке.

В юго-восточной Запорожской области пострадали два человека, в юго-восточной Днепропетровской области пострадал еще один мирный житель.

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