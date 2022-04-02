Российские войска разрушили 6800 жилых домов на Украине

Российские войска разрушили 6800 жилых домов в Украине.

Об этом заявил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов. ФейсбукОб этом сообщает корреспондент Укринформа.

По предварительным данным, Россия уничтожила 6800 жилых домов в Украине. Но, к сожалению, это число увеличивается с каждым часом. Масштабы разрушений катастрофические. В Харькове уничтожено более 1000 объектов жилья. В Чернигове и Мариуполе разрушено большое количество домов.

По его словам, для восстановления базовой инфраструктуры только после окончания войны потребуются десятки миллиардов долларов. Развитие и восстановление части мостов и городских территорий обойдется в сотни миллиардов долларов.

По словам Чернышова, правительство Украины активно работает над планом действий по восстановлению страны.

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. Российские силы бомбят и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, наносят ракетные и авиаудары по украинским городам и селам, убивая мирных жителей.

МК