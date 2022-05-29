Российские войска штурмуют город во время обстрелов на востоке Украины | Новости, спорт, вакансии

Автор: Елена Пикаторос и Рикардо Стилл Ассошиэйтед Пресс

Покровск, Украина (AFP) — Российские и украинские войска вступили в рукопашный бой в городе на востоке Украины в воскресенье, когда солдаты Москвы при поддержке интенсивных бомбардировок пытались закрепиться в регионе, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением украинцев.

Украинские региональные чиновники сообщают, что российские войска «штурмовали» восточный город Северодонецк, где боевые действия отключили электричество и мобильную связь и терроризировали мирных жителей, которые не бежали.

Промышленный центр Северодонецк стал эпицентром стремления России завоевать промышленный регион Донбасс в Украине. Россия также активизировала свои усилия по захвату соседнего Лищанска, при этом украинские официальные лица сообщают о продолжающихся бомбардировках.

Эти два города с довоенным населением около 200 000 человек являются последними крупными территориями Луганской области, контролируемыми Украиной, которые вместе образуют Донбасс с соседним Донецком. Россия сосредоточена на захвате тех частей обеих стран, которые еще не контролируются промосковскими сепаратистами.

В последние дни российские силы не добились особого прогресса, поскольку в результате бомбардировок украинские позиции были вырваны с корнем, а мирные жители оказались в ловушке в подвалах или отчаянно пытались безопасно выбраться. Атаки с целью уничтожения военных объектов по всей стране также привели к жертвам в гражданских районах.

В своем видеообращении в субботу вечером президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию на востоке как «чрезвычайно сложную» и «неописуемо тяжелую». «Российская армия пытается выжать хоть какие-то результаты», сосредоточив свои атаки именно там, сказал он.

Мэр Северодонецка Александр Стрюк заявил, что в субботу на автовокзале города произошла драка. Стрюк сказал, что гуманитарный центр не мог работать из-за опасности, а мобильная связь и электричество были отключены. Он сказал, что жители рискуют попасть под бомбежку, чтобы получить воду из шести колодцев.

По словам Стрюка, некоторые маршруты снабжения работали, и эвакуация раненых все еще возможна. По его оценкам, 1500 мирных жителей города, в котором до войны проживало около 100 000 человек, погибли в результате боевых действий, а также из-за отсутствия лекарств и необратимых болезней.

Губернатор области Гайдай заявил, что русские отступили «с потерями» в районе села Бобров, примерно в 20 км к юго-востоку от Северодонецка, но наносили авиаудары по соседнему селу на стратегической донецкой реке Северский.

Он написал в Telegram, не вдаваясь в подробности: «Ситуация в Лысеханске опасная из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов, есть убитые и раненые».

Он добавил, что в субботу в результате попадания российского снаряда в высотный жилой дом погиб мирный житель и четверо получили ранения. Он указал, что поврежден местный кинотеатр и еще 22 жилых дома.

Украинские военные заявили в воскресенье утром, что российские силы пытаются укрепить свои позиции вокруг Лимана, небольшого города, который служит крупным железнодорожным узлом в Донецкой области.

«Противник усиливает свои части», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ. «Он пытается закрепиться в этом районе».

В субботу Москва заявила, что захватила Лиман, но киевские власти этого не признали.

Украинские военные заявили, что вокруг Донецка, столицы области, идут ожесточенные бои.

В нем также говорится, что Россия начала атаку в субботу вечером в районе города Бахмут в соседней Луганской области, но она была отражена.

В том же оперативном отчете военные упомянули о большом количестве жертв, понесенных Москвой, заявив, что гражданские лица больше не поступают в больницы в аннексированном Россией Крыму, потому что раненым солдатам нужны койки.

Не сразу удалось проверить достоверность этих утверждений.

Украинские госорганы заявили, что ночью Россия возобновила более масштабные авиаудары по Харьковской и Сумской областям на севере Украины.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила в воскресенье утром, что российские бомбардировки вызвали пожары вокруг Харькова, второго по величине города страны. Россия продолжила бомбардировки города Харькова на северо-востоке Украины после того, как несколько недель назад украинские боевики вытеснили ее войска с позиций вблизи города.

Харьковская областная прокуратура сообщила, что ранним воскресным утром в городе Золочев, примерно в 40 километрах к северо-западу от Харькова, российский снаряд пробил комнату дома и ранил 50-летнего мужчину и 62-летнюю женщину. страна. Харьков.

Украинские пограничники заявили, что по приграничным районам в Сумской области к востоку от Харькова были нанесены удары шестью неуправляемыми ракетами. О пострадавших агентство не сообщает.

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Мазалан сообщил из Киева. Андреа Роза в Харькове, Украина, Юрий Карманов во Львове, Украина, и журналисты AP со всего мира.

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Эта версия была исправлена, чтобы исправить написание Покровск в строке даты.

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