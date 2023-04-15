Российские вратари преуспевают в НХЛ — в чем их секрет?

В Новокузнецке, на юго-западе Сибири, 17-летний Илья Сорокин сидел на краю скамейки.

Все еще играя в юношеский хоккей на постоянной основе в том году, в 2013 году Сорокин получил возможность выступать за взрослый клуб «Металлург Новокузнецкий» в высшей российской Континентальной хоккейной лиге. Тем не менее, для своего профессионального дебюта он был беспокойным, но взволнованным, чтобы быть рядом с ветеранами, впитывая опыт, когда клуб играл «Барыс Нур-Султан» во Дворце спорта.

Он с трепетом наблюдал, как игроки носились по льду, заполняя обе сетки мячами. Сигнал вратаря звенел снова и снова, как надоедливый будильник после нажатия кнопки повтора ленивым воскресным утром. За исключением того, что этот звонок звонил чаще, чем раз в девять минут.

Всего за 36 минут хоккея было пропущено 12 мячей — семь от новокузнецкого «Металлурга», — и тренер резко посмотрел со скамейки запасных и встретился глазами с Сорокиным.

Он крикнул: «Илья, лезь в сеть».

«Я такой: «Скажи что?», — вспоминает Сорокин.

Сорокин выпрыгнул на лед в свой профессиональный дебют. Он не только пережил боевое крещение, но и преуспел в нем. Подросток остановил все удары, кроме одного, и почти помог своей команде одержать победу.

«Мы проиграли 8:6, но у нас было много замечательных воспоминаний», — сказал Сорокин. спортсмен.

Резкое знакомство Сорокина с профессиональным хоккеем — крайний пример, но это довольно распространенный опыт для молодых вратарей, выросших в России. Естественный прогресс талантливых молодых игроков сильно отличается от североамериканской модели, и раннее знакомство с высоким уровнем конкуренции со взрослыми может быть важным фактором недавнего увеличения числа элитных российских вратарей в НХЛ.

Сорокин стал одним из лучших вратарей мира, причем не единственным среди соотечественников. Андрей Василевский уже зарекомендовал себя как один из лучших в этом поколении, выиграв два Кубка Стэнли, «Везина» и «Конн Смайт», когда ему еще не исполнилось 29 лет. Победитель «Везины» Игорь Шестеркин, возможно, был лучшим вратарем НХЛ за последние два сезона. Илья Самсонов из Торонто показал в этом сезоне хорошие результаты (2,33, 0,919). Будущим голкипером «Каролины» может стать 23-летний Петр Кочетков, а ветеран Сергей Бобровский помог Флориде вновь выйти в плей-офф.

Почему так много российских вратарей вдруг ежегодно стекаются на выборы «Везины»? Некоторые считают, что это связано с превосходной программой развития молодежи netminders. Некоторые говорят, что это циклично, и что это поколение невероятно талантливо. Некоторые тренеры вратарей видели, как молодые российские вратари выходят в высшую лигу с более развитой зрелостью по сравнению с другими перспективными вратарями, столкнувшимися с трудностями в начале своей карьеры.

При изучении путей Сорокина, Василевского и Шестеркина, с момента, когда они впервые надели коньки, до их дебюта в НХЛ, очевидным общим знаменателем является их раннее знакомство со взрослым миром профессионального хоккея.

Российская юношеская хоккейная система сильно отличается от системы Североамериканской канадской хоккейной лиги. В России юношеские команды МХЛ часто ассоциируются с командами Премьер-лиги, КХЛ. Отношения чем-то похожи на отношения между командами НХЛ и их филиалами в Американской хоккейной лиге — своего рода академии развития хоккея.

Из-за такой динамики российским юниорам иногда предоставляется редкая возможность тренироваться, а иногда и играть со взрослой профессиональной командой в очень юном возрасте. После серии травм крупный клуб может вызвать юного игрока на тренировку или две вместо того, чтобы приглашать игрока из другого города. Это, скорее всего, произойдет в Интернете, где количество ограничено.

В 2008 году 14-летний Василевский был призван третьим голкипером, тренировавшимся с профессиональной командой. Он помнит, как застенчиво сидел в шкафу, как можно тише завязывая свои подушечки и надеясь, что никто его не заметит. Ощущение в комнате совершенно отличалось от его небольшого опыта. Строгость была очевидна, когда взрослые — некоторые из них были бывшими игроками НХЛ — занимались своими делами, готовясь к тренировкам.

Когда он вышел на лед, это был шок для системы. Медиаторы казались тяжелее и сильнее, даже через подушечки. Они не стреляли сильнее. Они были хитрее и терпеливее со своей шайбой, чем юниоры, выжидая нервного молодого вратаря и приветствуя его голами на больших турнирах.

«Я помню, они все писали мне в Твиттере», — сказал Василевский, улыбаясь. «Я ничего не мог остановить. Ну, я мог, но они писали мне в Твиттере в хорошем смысле. Мне было 14, поэтому я не мог ни на что ответить. Это было так смешно».

Но Василевский не потерял значения этих моментов. Обратите внимание на все, что делают профессионалы, от их интенсивной концентрации на каждой тренировке до того, как они заботятся о своем теле после нее.

«Я был очень впечатлен тем, как они подготовились, — сказал Василевский. «С тех пор я начал делать одно и то же. Повторяю все, что видел в той раздевалке. Растяжка, восстановление. С тех пор я не могу жить без этой рутины».

Раннее знакомство с высшими уровнями спорта является тревожным сигналом и дает четкое представление об уровне, необходимом для профессиональной игры. Большинство элитных вратарей были лучшими игроками в каждой команде, в которой они играли в детстве. Видеть и чувствовать, что подростку еще предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь спортивных вершин, может принести огромную пользу.

«Когда вы видите всех этих профессионалов и громкие имена, это дает вам огромный импульс», — сказал Василевский. «На мой взгляд, это был большой фактор».

Василевский поддерживал связь с несколькими бывшими игроками НХЛ, находившимися в тот день в раздевалке. Он предпочитает держать эти отношения в тайне, но сказал, что все знают, как он благодарен за их ценное наставничество, которое сделало его тем игроком, которым он является сегодня.

Адам Франсилья работал с вратарями НХЛ более десяти лет. Он предпочитает термин «биомеханический вратарь», а не «тренер вратарей», потому что его опыт заключается в неврологии, физиологии и биомеханике позиции. В то время как Франсилия много работает с вратарями на микроуровне, он также следит за ситуацией на макроуровне, наблюдая за развитием с более широкой континентальной точки зрения. Он видит много преимуществ российской модели, в том числе ценность раннего приобретения опыта.

«Чтобы стать начинающим вратарем в НХЛ, важно быть более зрелым, чем другие вратари, — сказал он. «Я действительно, действительно думаю, что бросать их в огонь со старшими игроками дает им огромное преимущество, чтобы подняться на свой уровень игры. Способность быть стартовым вратарем требует больше, чем просто талант. Это умственно, это эмоционально. Мне было позволено накопить достаточный размер игры при повышении уровня, чтобы они могли довести свою игру до уровня мастерства».

Спорт, очевидно, является необходимым условием для того, чтобы стать элитным вратарем, но что действительно отличает его от других, так это их способность анализировать игру перед собой, предсказывать, что будет дальше, и реагировать на это. Франсилия считает, что российская вратарская программа намного раньше подвергает молодых пользователей сети невзгодам, ради их же блага.

«Когда вы закончите скруглять все углы на кофейном столике и не ударитесь головой несколько раз, вы на самом деле не знаете, что вы чувствуете», — сказала Франсилия. «По мере того, как вы становитесь старше в то время, когда это происходит, иногда очень трудно ориентироваться с повышением уровня игры».

Шестеркин вспоминает, как первый раз в московском «Спартаке» вызвали молодого вратаря. Он подкатился к своей сетке в начале тренировки и начал разминку. Соскоблив складку лыжными лезвиями и сделав несколько быстрых растяжек, он посмотрел вверх и увидел его.

Он вот-вот должен был встретить пулю Вячеслава Козлова.

Российская легенда провела 1182 матча в НХЛ, забив 356 голов и набрав 853 очка в регулярном чемпионате и еще 42 в плей-офф. Национальная хоккейная лига. Из «русской пятерки».

В беседах с Шестеркиным во время этих тренировок Козлов подчеркивал свою трудолюбие. Он вселил уверенность в молодого вратаря, но подчеркнул, что тренировка на других будет его путем к успеху. Это не новаторский совет, но на вратаря-подростка такая уверенность живой легенды может произвести неизгладимое впечатление. Он остался с Шестеркиным по сей день.

Хотя раннее знакомство с хоккеем на высшем уровне дало преимущества этим ныне элитным российским разыгрывающим, это не может быть единственной причиной их доминирования. Что Василевский, Шестеркин и Сорокин делают на разделяющем их льду?

«Я смотрю на то, как они показывают свою игру физически, и всем этим игрокам очень комфортно играть в 3D», — объяснила Франсилия. «Под этим я подразумеваю, что они чувствуют себя комфортно ногами, им удобно работать руками, им удобно работать туловищем. Они спасают руками, они добираются туда ногами, и они, очевидно, отслеживают шайбы».

Франсилья считал, что канадская система развития целей иногда была слишком строгой в отношении ее методов, делая упор на позиционирование и подавляя врожденные способности и атлетизм вне ворот.

«Они ведут активную спортивную игру, — сказал Франсилия о лучших вратарях России. «Они по-прежнему полагаются на рефлексы, когда им это нужно, и они используют все свое тело. Это полнота. Вы можете увидеть это, когда смотрите».

Василевский выделил атлетизм и подвижность как общие черты, которые он видит между Шестеркиным, Сорокиным и собой. Все трое — выдающиеся фигуристы, которые используют свои ноги для жесткой игры, а их сила и гибкость нижней части тела вырываются наружу, когда это необходимо. Не то чтобы их реальный атлетизм был лучше, но они выросли с большей свободой в использовании этих инструментов, так что они более естественно вписываются в игровой процесс.

Проще говоря, меньше думать и больше экономить.

«Они хорошо контролируют свое тело и активно используют руки и ноги», — сказала Франсилия. «(В Северной Америке) у нас есть много вратарей, которые почти не используют руки в своей игре произвольно. Их руки иногда отведены назад, пытаясь нести все, и они становятся одномерными».

Формирование хороших привычек и правильной техники важно для развития молодого вратаря, но существует хороший баланс между созданием автоматизированной техники, которая подавляет чувства и реакцию.

Правда в том, что эти тенденции, как правило, цикличны. Долгое время Канада была фабрикой вратарей. Все четыре вратаря-победителя в истории НХЛ родом из Квебека, а 12 из 13 лучших вратарей — канадцы. В Соединенных Штатах были более короткие периоды производства лучших вратарей, таких как Райан Миллер и Джонатан Квик. Не так давно мир недоумевал, как до них прокачивали Финляндию известные интернет-геймеры, такие как Пекка Ринне, Туукка Раск и Миикка Кипрусофф. Теперь, по множеству причин, проявившихся в «Идеальном шторме», настала очередь России.

«В конце концов это будет другая страна», — сказал Василевский. «Я думаю, что сейчас самое время, и мы собираемся использовать его и наслаждаться им так долго, как только сможем. Все по-прежнему требует усердной работы. Если вы хотите постоянно оставаться там, вы должны усердно работать, чтобы доказать, что ты лучший на льду».

В частности, Василевский, Шестеркин и Сорокин завораживают в морщинке. То, как они скользят вокруг рта клетки в процессе игры. Их быстрые броски ловят шайбы в воздухе и отбрасывают их в углы. Их стили имеют труднообъяснимое художественное звучание, но резко контрастируют с другими на сайте, который становится все более автоматизированным.

«В Канаде мы даем все эти инструменты, а затем фактически берем в руки кисть и контролируем, что они рисуют, и я думаю, в этом и заключается наша ошибка», — теоретизирует Франсилия. «Наша работа состоит в том, чтобы научить вратаря использовать как можно больше цветов краски, а затем отступить и позволить ему нарисовать свой шедевр».

(верхнее фото Игоря Шестеркина и Ильи Сорокина: Брюс Беннетт/Getty Images)