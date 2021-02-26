Несколько российских голкиперов застали молчание в среду в Национальной хоккейной лиге перед финалом Кубка Стэнли 2020. Андрей Васильевский из Тюмени, Россия, имел 25 сейвов против Тампа Бэй Лайтнинг в победе над Каролиной Харрикейнз со счетом 3: 0 и Антоном Худобином из Усть. Каменогорск спас 43 раза в пользу Даллас Старз в победе над Флорида Пантерз со счетом 3: 0.

В победе Лайтнинг над Харрикейнз Василевский спас восемь в первом тайме, восемь во втором тайме и девять в третьем. Это была первая остановка Василевского в сезоне и 22-е в его карьере.

Атакуя «Лайтнинг», «Тампа-Бэй» забил голы центральным новичком Россом Колтоном из Робинсвилля, Нью-Джерси, Блейком Коулманом из Плано, Техас, и Баркли Годроу из Торонто, Онтарио. Колтон играл в своей первой игре регулярного сезона в Национальной хоккейной лиге и сумел обыграть вратаря «Урагана» Алекса Недиликови – не только своим первым голом в своей карьере в Национальной хоккейной лиге, но и победным голом в игре. Алекс Килорн из Галифакса, Новая Шотландия, возглавил The Lightning по результативности с двумя передачами.

Несмотря на то, что в среду он забил лишь свой первый закрытый счет в сезоне, Василевский лидирует в НХЛ по победам в этом сезоне со счетом 11. Он также забил в среднем 1,87 и 0,935 гола вратаря.

В победе Аль-Нуджума над Cheetahs Худубин спас 17 сейвов в первой половине, 14 сейвов во второй половине и 12 в третьем периоде. Это была вторая из двух побед в этом сезоне и десятая в его карьере.

В атаке для звезд «Даллас» забил голы Джона Клингберга из Гетеборга, Швеция, а также Йоэля Кифранты и Исы Линдел из Вантаа, Финляндия. Игрок команды Pullover Джо Павильски, штат Висконсин, стал лидером по результативности с двумя голевыми передачами.

Между тем, Худубин имеет солидный послужной список: четыре победы, четыре организационных поражения и одно поражение в сверхурочное время. У него средняя цель 2,35 и 0,928 аплодисментов.