Российские врачи завершили операцию на открытом сердце, а больница сгорела во время кесарева сечения

МОСКВА (Рейтер) – Российские врачи остались в пятницу в сгоревшей царской больнице на Дальнем Востоке страны, чтобы провести операцию на открытом сердце после того, как во время работы на крыше вспыхнул пожар.

Пожарные, которым потребовалось более двух часов на тушение пожара в Благовещенске, рассказали, что они использовали вентиляторы, чтобы не допустить попадания дыма в операционную, и наткнулись на силовой кабель для его подачи.

В МЧС заявили, что группа из восьми врачей и медсестер завершила процесс в течение двух часов, прежде чем перевезти пациента в другое место.

“Мы больше ничего не можем сделать, – цитирует РЕН ТВ слова хирурга Валентина Филатова. – Мы должны были спасти человека. Мы сделали все на высшем уровне”. Он сказал, что это операция на сердце.

В министерстве заявили, что 128 человек были немедленно эвакуированы из больницы, так как на крыше возник пожар.

В министерстве заявили, что клиника была построена более века назад, в 1907 году, и пожары распространялись, как молния, по деревянным потолкам.

Пострадавших не поступало.

«Медики и пожарные поклонились, – сказал губернатор района Василий Орлов.

(Подготовлено Марией Васильевой, написано Томом Палфортом, редакция Хью Лоусон)