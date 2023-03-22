Российские гимнастки пропускают дедлайн квалификации на командные олимпийские соревнования

Запрет России на участие в международном спорте продлился достаточно долго, и, несмотря на действующие правила, гимнасты не могут претендовать на защиту мужских и женских олимпийских командных титулов на Играх 2024 года в Париже, даже если их отправят обратно для участия в соревнованиях в другом месте до начала Игр. .

Если запрет будет снят вовремя, они все еще могут претендовать на Парижские игры для участия в индивидуальных соревнованиях.

Гимнастам из России и других европейских стран, которые еще не прошли квалификацию, необходимо выступить на чемпионате Европы в следующем месяце, чтобы сохранить путь к олимпийской квалификации в мужских и женских командных соревнованиях.

Ранее в этом месяце у Европейской федерации гимнастики спросили, когда должен быть снят запрет на участие российских спортсменок, чтобы они могли участвовать в чемпионатах Европы.

«По нашим правилам, изменения могут быть внесены до жеребьевки», — написал глава пресс-службы федерации в электронном письме от 8 марта.

Во вторник состоялась жеребьевка чемпионата Европы. Российские гимнастки, которым до сих пор запрещено участвовать в международных соревнованиях войны в Украине, в жеребьевке не участвовали.

Олимпийские командные объекты 2024 года будут заполнены главными победителями чемпионатов мира этой осени, а также медалистами прошлогодних чемпионатов мира. Команды могут претендовать на участие в чемпионатах мира только через континентальные турниры, такие как чемпионаты Европы или чемпионаты мира прошлого года.

Международную федерацию гимнастики, чьи квалификационные правила для Олимпийских игр были опубликованы МОК в апреле прошлого года, спросили, есть ли какой-либо другой способ, которым российские спортсменки могли бы пройти квалификацию для участия в соревнованиях олимпийской сборной. В ответ 3 марта он отправил пресс-релиз, в котором говорилось, что гимнастки в России и Беларуси по-прежнему запрещены «до дальнейшего уведомления».

Российская федерация гимнастики не ответила на запрос в понедельник утром о комментариях.

В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет заявил, что планирует изучить возможность участия российских и белорусских спортсменов в азиатских соревнованиях, если и когда они вернутся. Других обновлений на этом фронте не было. Чемпионат Азии по гимнастике проходит в июне.

В Токио россиянки, выступавшие за Олимпийский комитет России, а не за Россию из-за допинговых нарушений в стране, выиграли командный титул у сильно благоприятствовавших США после Саймон Билз Она оторвалась после открытия свода с поворотами. Это был первый женский олимпийский титул для российских гимнасток после распада Советского Союза.

На прошлогоднем чемпионате мира США выиграли командный титул среди женщин в отсутствие дисквалифицированной сборной России.

Российские мужчины выиграли командный титул олимпийской сборной в Токио, оторвавшись от Японии на 103 тысячных балла, что стало их первым золотом в этом виде соревнований после Игр 1996 года в Атланте.

В прошлом году Китай выиграл командный титул среди мужчин над Японией и Великобританией.

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