Денис Аблязин, Россиянин Давид Белавский, Россиянин Артур Далалоян, Россиянин Никита Нагорный

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В финале мужской гимнастики эмоции накалились.

Российские гимнастки расплакались в Летние Олимпийские игры в Токио В понедельник после узкого поражения Японии и Китая и завоевания золота после их последнего выступления на земле, в том числе великолепного выступления Никиты Нагорного.

В конце концов, команда, выступающая от имени Олимпийского комитета России из-за предыдущего допингового скандала, финишировала с 262 500 очками. Япония заняла второе место с узким счетом 262 397, а Китай занял бронзу с рекордом 261 894. Эта победа также является первой с 1996 года победой российских спортсменов в мужском командном финале.

«Вы помните новости о циклоне сегодня утром? Ну, циклон случился», – сказал впоследствии Нагорный журналистам.

Золотые медали получили Денис Аблязин из России, Давид Белавский из России, Артур Далалоян из России, Никита Нагорный из России.

БЮРО МАРТИНА / AFP через Getty Images

Дайки Хашимото из Японии добавил: «Я знал, что если Никита Нагорный будет выполнять свои обязанности, [well]Они пройдут мимо нас ».

Команда США, которая Завершила квалификацию позади Японии, Китая и России., закончили ночь на пятом месте, отметив свою третью Олимпиаду подряд, не получив медали в этом мероприятии. Между тем Великобритания заняла четвертое место.

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Российский гимнаст Артур Далалоян также похвалил своих соперников, восстанавливаясь после недавней операции на ахиллесовой пятке.

«Он герой, – сказал Нагорный. Рейтер.

«Мы ему доверяли», – добавил его коллега Давид Билавски. «Он показал в квалификации и в финале, что приехал сюда не зря».

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Что касается его чувств по поводу их близкой победы, Далуян сказал: «Я очень удивлен».

«Возможно, эмоции, вызванные этим результатом нашей команды, превзошли всю мою боль», – добавил он.

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