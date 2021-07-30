entertainment

Российские гимнастки расплакались в последнюю минуту, завоевав золото в финале мужских команд

30 июля, 2021
Muhammad

Денис Аблязин, Россиянин Давид Белавский, Россиянин Артур Далалоян, Россиянин Никита Нагорный

Лайонел Бонавентура / AFP через Getty Images

В финале мужской гимнастики эмоции накалились.

Российские гимнастки расплакались в Летние Олимпийские игры в Токио В понедельник после узкого поражения Японии и Китая и завоевания золота после их последнего выступления на земле, в том числе великолепного выступления Никиты Нагорного.

В конце концов, команда, выступающая от имени Олимпийского комитета России из-за предыдущего допингового скандала, финишировала с 262 500 очками. Япония заняла второе место с узким счетом 262 397, а Китай занял бронзу с рекордом 261 894. Эта победа также является первой с 1996 года победой российских спортсменов в мужском командном финале.

«Вы помните новости о циклоне сегодня утром? Ну, циклон случился», – сказал впоследствии Нагорный журналистам.

Золотые медали для России Денис Аблязин, Россия Давид Белавский, Россия Артур Далалоян, Россия Никита Нагорный

Золотые медали получили Денис Аблязин из России, Давид Белавский из России, Артур Далалоян из России, Никита Нагорный из России.

БЮРО МАРТИНА / AFP через Getty Images

Дайки Хашимото из Японии добавил: «Я знал, что если Никита Нагорный будет выполнять свои обязанности, [well]Они пройдут мимо нас ».

Команда США, которая Завершила квалификацию позади Японии, Китая и России., закончили ночь на пятом месте, отметив свою третью Олимпиаду подряд, не получив медали в этом мероприятии. Между тем Великобритания заняла четвертое место.

Связанный: Как американские гимнастки пытались сосредоточиться на веселье, поднимаясь на подиум

Российский гимнаст Артур Далалоян также похвалил своих соперников, восстанавливаясь после недавней операции на ахиллесовой пятке.

«Он герой, – сказал Нагорный. Рейтер.

«Мы ему доверяли», – добавил его коллега Давид Билавски. «Он показал в квалификации и в финале, что приехал сюда не зря».

READ  19-летний хоккеист скончался от удара компакт-диском по голове

Связанный: Симона Байлз о необходимости добиться успеха на Олимпийских играх: «Я действительно чувствую, что весь мир лежит на моем плече»

Что касается его чувств по поводу их близкой победы, Далуян сказал: «Я очень удивлен».

«Возможно, эмоции, вызванные этим результатом нашей команды, превзошли всю мою боль», – добавил он.

Чтобы узнать больше о Team USA, посетите TeamUSA.org. Смотрите Олимпийские игры в Токио прямо сейчас на NBC.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *