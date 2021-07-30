Российские гимнастки расплакались в последнюю минуту, завоевав золото в финале мужских команд

Лайонел Бонавентура / AFP через Getty Images
В финале мужской гимнастики эмоции накалились.
Российские гимнастки расплакались в Летние Олимпийские игры в Токио В понедельник после узкого поражения Японии и Китая и завоевания золота после их последнего выступления на земле, в том числе великолепного выступления Никиты Нагорного.
В конце концов, команда, выступающая от имени Олимпийского комитета России из-за предыдущего допингового скандала, финишировала с 262 500 очками. Япония заняла второе место с узким счетом 262 397, а Китай занял бронзу с рекордом 261 894. Эта победа также является первой с 1996 года победой российских спортсменов в мужском командном финале.
«Вы помните новости о циклоне сегодня утром? Ну, циклон случился», – сказал впоследствии Нагорный журналистам.
БЮРО МАРТИНА / AFP через Getty Images
Дайки Хашимото из Японии добавил: «Я знал, что если Никита Нагорный будет выполнять свои обязанности, [well]Они пройдут мимо нас ».
Команда США, которая Завершила квалификацию позади Японии, Китая и России., закончили ночь на пятом месте, отметив свою третью Олимпиаду подряд, не получив медали в этом мероприятии. Между тем Великобритания заняла четвертое место.
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Российский гимнаст Артур Далалоян также похвалил своих соперников, восстанавливаясь после недавней операции на ахиллесовой пятке.
«Он герой, – сказал Нагорный. Рейтер.
«Мы ему доверяли», – добавил его коллега Давид Билавски. «Он показал в квалификации и в финале, что приехал сюда не зря».
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Что касается его чувств по поводу их близкой победы, Далуян сказал: «Я очень удивлен».
«Возможно, эмоции, вызванные этим результатом нашей команды, превзошли всю мою боль», – добавил он.
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