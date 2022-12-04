многие из Русский Согласно сообщениям, города отменили празднование Нового года, чтобы передать деньги фронтовикам и их семьям.
Мэр Калуги Дмитрий Денисов заявил, что отменил торжества, чтобы убедиться, что российские солдаты «адекватно экипированы».
«Все эти высвободившиеся деньги мы направим на поддержку роящихся калужанцев», — написал он в социальных сетях.
«Наши люди должны быть адекватно экипированы, лучше, чем стандартные требования».
Аналогичные меры были приняты в СибирьТомская область, Санкт-Петербург, Якутия, Ярославль и Нижний Новгород.
«Детей нельзя оставлять без праздников и подарков, а что касается чиновников, то новогодних корпоративов быть не должно», — заявил томский губернатор Владимир Мазур.
Действия русских последовали за крайне непопулярным призывом на военную службу, огромными военными потерями и серией унизительных поражений на поле боя.
По словам прокремлевских чиновников, в приграничных с Россией городах погибло несколько человек в результате предполагаемого теракта со стороны Украины.
Между тем, число россиян, поддерживающих продолжение войны в Украине, резко сократилось: согласно просочившимся в Кремль опросам, только каждый четвертый теперь поддерживает конфликт.
По данным из Федеральная служба охраны, указанная в последнем обновлении Министерства обороны, только 25 процентов населения поддерживает войну. В апреле 80 процентов поддержали вторжение.
Российский оппозиционный сайт «Медуза» получил результаты опросов, которые проводила Федеральная служба охраны Кремля.
Администрация президента регулярно проводит исследования общественного мнения исключительно для использования президентом Путиным и другими высокопоставленными лицами.
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