Российские государственные СМИ продолжают размещать посты в TikTok спустя месяц после того, как приложение запретило новый контент.

TikTok выпустил файл Обновлять Во вторник о своих усилиях по сдерживанию потока дезинформации о вторжении России в Украину, но компания, похоже, не эффективно реализует свою текущую политику в отношении войны.

социальная сеть Вырезать новый контент из России В начале марта в ответ на новый суровый закон в стране, предусматривающий уголовную ответственность за «ложные новости» о вторжении, преступление Теперь ей грозит длительный тюремный срок. Но даже несмотря на то, что на TikTok якобы заблокирован весь новый контент в России, некоторые известные российские государственные СМИ заполняют информационный пробел.

«…Нашим наивысшим приоритетом является безопасность наших сотрудников и пользователей, и в свете нового закона о «фейковых новостях» в России у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент нашего видеосервиса в России, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности», — написала компания в своем блоге 6 марта. TikTok подтвердил TechCrunch, что пауза для российского контента с прошлого месяца все еще действует.

TikTok заявляет, что теперь добавил метки для идентификации контента из 49 аккаунтов российских СМИ, контролируемых государством. Эти стикеры отображаются в виде ненавязчивых полупрозрачных серых квадратов внизу экрана и не отображаются на страницах аккаунта в мобильном приложении. Но, несмотря на наличие плакатов, идентифицирующих их как «российские СМИ, контролируемые государством», некоторые из этих аккаунтов продолжают публиковать достаточно нового контента.

TikTokria_novosti.аккаунт

Российское государственное СМИ ria_novosti в TikTok.

Российское местное информационное агентство РИА Новости продолжает ежедневно делиться военным контентом и текущими событиями, несмотря на ограничения TikTok в стране. В последние дни это включает в себя видео, в котором украинские военные обвиняются в отказе в оказании помощи раненому гражданскому лицу в осажденном Мариуполе, и еще одно видео, в котором предполагается, что Украина несет ответственность за нападение. Ужасы после ухода России из киевского пригорода Бука.

Forbes впервые сообщил, что РИА Новости и главный редактор RT Маргарита Симон оба Основные моменты российской дезинформацииони были Все еще публикуется в TikTok по состоянию на 7 марта.. Спустя более месяца обе учетные записи все еще активны, несмотря на заявленную политику TikTok, запрещающую новый контент из России.

История продолжается

Последний пост российского Sputnik Video в TikTok был 29 марта, а испаноязычный аккаунт Sputnik @sputnik.mundo в последний раз публиковал три дня назад, предупреждая о предполагаемых планах «neo n @zis ucranianos» взорвать химический склад в Донецке — сообщение Неблагоприятно, учитывая подозрение, что это могла сделать сама Россия Обратиться к химическому оружию на следующем этапе войны. Russia Today, пожалуй, самое известное новостное издание, связанное с российским правительством, продолжало публиковать в TikTok пропаганду войны до 28 марта.

С конца февраля по конец марта TikTok Говорит Он удалил шесть сетей и 204 учетных записи по всему миру за «скоординированные усилия», направленные на то, чтобы повлиять на общественное мнение о войне, скрывая при этом ее истинное происхождение. Специалисты компании по проверке фактов добавили предупреждения о том, что содержание 5600 видеороликов, связанных с вторжением в Украину, не может быть проверено, и удалили 41 191 военное видео за нарушение политики в отношении дезинформации за тот же период. Новое обновление блога От компании. Ни один из видеороликов российских государственных СМИ о войне, увиденных TechCrunch, не сопровождался подсказками о проверке фактов при просмотре или распространении.

Хотя TikTok, вероятно, контролирует поток нового контента за пределы России, отслеживая, где находятся пользователи, неясно, почему компания решила не применять правила к учетным записям, которые она уже связала с российским правительством, даже если она использовала эти основные учетные записи. . Решения, чтобы скрыть свое местоположение. Компания отказалась комментировать запись.

По сравнению с тем, как другие крупные социальные сети обращались с российскими государственными СМИ во время вторжения страны в Украину, действия TikTok относительно легкие. Ютуб запустился сразу Российские государственные СМИ запрещены во всем мире В прошлом месяце Facebook и Instagram внедрили собственные стикеры и Ограничьте возможности этих учетных записей для охвата широкой аудитории. Twitter применил аналогичные меры для государственных СМИ в 2020 году и теперь называет и Сокращение любых ссылок на сайты, поддерживаемые российским государством.