Российские государственные СМИ: Си Цзиньпин и российский Путин встретятся в Центральной Азии на следующей неделе

Это также будет первая зарубежная поездка Си Цзиньпина с первых дней пандемии коронавируса, и она состоится всего за несколько недель до крупной политической встречи в Пекине, где ожидается, что он нарушит традицию и займет третий срок у власти, закрепив свою роль. Как самый влиятельный лидер Китая за последние десятилетия.

«Этот саммит обещает быть интересным, потому что это будет первый полноценный саммит после пандемии», — сказал Денисов, сообщает ТАСС.

«Я не хочу сказать, что онлайн-саммиты не завершены, но личный контакт между лидерами – это все-таки другой вид обсуждения… Мы планируем серьезную и полноценную встречу наших лидеров с подробная повестка дня, над которой мы сейчас работаем с нашими китайскими партнерами».

В среду третий лидер Китая Ли Чжаньшу, член Постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии Китая, стал самым высокопоставленным чиновником, покинувшим Китай с 2020 года, когда он прибыл во Владивосток на Восточный экономический форум. Ожидается, что Ли встретится с Путиным в среду, сообщает ТАСС.

Ожидаемая на следующей неделе встреча Си и Путина — и выбор направления для первой зарубежной поездки Си — сигнализируют о важности отношений с Россией для Китая, даже перед лицом международного удара по Москве после ее неспровоцированного вторжения в Украину ранее. в этом году.

В последние годы Москва и Пекин стали более близкими партнерами, поскольку оба сталкиваются с напряженностью в отношениях с Западом, а Си и Путин за несколько недель до того, как Россия вторглась в Украину, объявили о «безграничном» партнерстве двух стран. С тех пор Пекин отказывается осуждать агрессию, вместо этого неоднократно обвиняя в конфликте НАТО и США.

Отвечая в среду на вопрос о планах Си Цзиньпина посетить Центральную Азию в этом месяце, министерство иностранных дел Китая ответило, что не может предоставить никакой информации.

Возможный визит Си в Центральную Азию в качестве первого официального визита Си за пределы Китая с начала 2020 года станет данью уважения его наследию укрепления международного авторитета Китая за десять лет его пребывания у власти. Си объявил о новаторской инициативе «Один пояс, один путь» во время своего визита в Казахстан в 2013 году.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет 15 сентября в Самарканде, Узбекистан. В состав организации входят Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Альфред Ву, доцент Школы государственной политики Ли Куан Ю в Национальном университете Сингапура, сказал, что решение Си совершить редкую зарубежную поездку за несколько недель до 20-го съезда партии в Китае можно интерпретировать как знак доверия лидера. и сила. .

«Это показывает, что большинство решений о кадровом составе на его третий срок, вероятно, уже принято… Я действительно не думаю, что у него есть внутренние проблемы», — сказал Ву.

Путин — один из немногих мировых лидеров, с которыми Си встречался лицом к лицу с начала 2020 года. Российский лидер отправился в Пекин на зимние Олимпийские игры в феврале этого года и был признан самым выдающимся мировым лидером, принявшим участие в этом мероприятии. , который был бойкотирован рядом западных стран, ссылаясь на ситуацию с правами человека в Китае.

На этой встрече обе стороны разработали проект партнерства «Без границ», выпустив документ из 5000 слов, в котором выражается их общее несогласие с «дальнейшим расширением НАТО» и обещание «сохранять крайнюю бдительность в отношении негативного влияния Соединенных Штатов». Индо-Тихоокеанская стратегия.

Китай продолжал выступать против западных санкций против Москвы и отказывался осуждать Россию, В то время как китайские энергетические компании покупают российские энергоносители в рекордных количествах, что является благом для российского бизнеса в условиях западных санкций.

Российский энергетический гигант «Газпром» заявил во вторник, что подписал соглашение о начале конвертации платежей за поставки газа в Китай в юанях и рублях вместо долларов, что Путин отметил в своем выступлении в среду на Восточном экономическом форуме.

В то время как разногласия с Западом в отношении России и Китая сблизились, считается, что личные отношения между двумя лидерами, в которых Си назвал Путина своим «лучшим другом», усиливают динамику их укрепляющихся отношений. на национальном уровне.

По официальным данным, после вторжения России в Украину два лидера дважды разговаривали по телефону. Их последний звонок, который совпал с 69-летием Си, продолжился в связи с празднованием двумя лидерами дней рождения друг друга, когда каждый из них совпадает с дипломатическими обязательствами.

Си сказал тогда, что Китай «готов работать с Россией, чтобы укрепить солидарность и сотрудничество между странами с формирующимся рынком… и продвигать развитие международного порядка и глобального управления в более справедливом и разумном направлении».

Поездка и побочный саммит, ожидаемые в этом месяце, только укрепят эти отношения и сами по себе сделают важное заявление о том, как нынешний и будущий китайский лидер видит лояльность своей страны.

В Сингапуре Ву сказал, что ожидает, что встреча укрепит дружбу между Си и Путиным, а также между Китаем и Россией. Он сказал, что неудивительно, что Си решил встретиться с Путиным, а не с лидерами из США или Европы во время своей первой зарубежной поездки после пандемии.

«Если он поедет в Соединенные Штаты или Европу, то, вероятно, столкнется с множеством проблем. Когда он поедет к Путину, он получит всевозможные комплименты от своего друга, который счастлив быть сильным человеком», — сказал Ву.