Российские государственные СМИ: Си Цзиньпин и российский Путин встретятся в Центральной Азии на следующей неделе

Это также будет первая зарубежная поездка Си Цзиньпина с первых дней пандемии коронавируса, и она состоится всего за несколько недель до крупной политической встречи в Пекине, где ожидается, что он нарушит традицию и займет третий срок у власти, закрепив свою роль. Как самый влиятельный лидер Китая за последние десятилетия.

«Этот саммит обещает быть интересным, потому что это будет первый полноценный саммит после пандемии», — сказал Денисов, сообщает ТАСС.

«Я не хочу сказать, что онлайн-саммиты не завершены, но личный контакт между лидерами – это все-таки другой вид обсуждения… Мы планируем серьезную и полноценную встречу наших лидеров с подробная повестка дня, над которой мы сейчас работаем с нашими китайскими партнерами».

В среду третий лидер Китая Ли Чжаньшу, член Постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии Китая, стал самым высокопоставленным чиновником, покинувшим Китай с 2020 года, когда он прибыл во Владивосток на Восточный экономический форум. Ожидается, что Ли встретится с Путиным в среду, сообщает ТАСС.

Ожидаемая на следующей неделе встреча Си и Путина — и выбор направления для первой зарубежной поездки Си — сигнализируют о важности отношений с Россией для Китая, даже перед лицом международного удара по Москве после ее неспровоцированного вторжения в Украину ранее. в этом году.

В последние годы Москва и Пекин стали более близкими партнерами, поскольку оба сталкиваются с напряженностью в отношениях с Западом, а Си и Путин за несколько недель до того, как Россия вторглась в Украину, объявили о «безграничном» партнерстве двух стран. С тех пор Пекин отказывается осуждать агрессию, вместо этого неоднократно обвиняя в конфликте НАТО и США.

Отвечая в среду на вопрос о планах Си Цзиньпина посетить Центральную Азию в этом месяце, министерство иностранных дел Китая ответило, что не может предоставить никакой информации.

Возможный визит Си в Центральную Азию в качестве первого официального визита Си за пределы Китая с начала 2020 года станет данью уважения его наследию укрепления международного авторитета Китая за десять лет его пребывания у власти. Си объявил о новаторской инициативе «Один пояс, один путь» во время своего визита в Казахстан в 2013 году.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет 15 сентября в Самарканде, Узбекистан. В состав организации входят Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Альфред Ву, доцент Школы государственной политики Ли Куан Ю в Национальном университете Сингапура, сказал, что решение Си совершить редкую зарубежную поездку за несколько недель до 20-го съезда партии в Китае можно интерпретировать как знак доверия лидера. и сила. .

«Это показывает, что большинство решений о кадровом составе на его третий срок, вероятно, уже принято… Я действительно не думаю, что у него есть внутренние проблемы», — сказал Ву.

Путин — один из немногих мировых лидеров, с которыми Си встречался лицом к лицу с начала 2020 года. Российский лидер отправился в Пекин на зимние Олимпийские игры в феврале этого года и был признан самым выдающимся мировым лидером, принявшим участие в этом мероприятии. , который был бойкотирован рядом западных стран, ссылаясь на ситуацию с правами человека в Китае.

На этой встрече обе стороны разработали проект партнерства «Без границ», выпустив документ из 5000 слов, в котором выражается их общее несогласие с «дальнейшим расширением НАТО» и обещание «сохранять крайнюю бдительность в отношении негативного влияния Соединенных Штатов». Индо-Тихоокеанская стратегия.

В то время как китайские энергетические компании покупали российские энергоносители в Китай продолжал выступать против западных санкций против Москвы и отказывался осуждать Россию,В то время как китайские энергетические компании покупали российские энергоносители в рекордные уровни На пользу российскому бизнесу в условиях западных санкций.

Российский энергетический гигант «Газпром» заявил во вторник, что подписал Соглашение Приступить к конвертации платежей за поставки газа в Китай в юани и рубли вместо долларов, отметил Путин в своем выступлении в среду на Восточном экономическом форуме.

В то время как разногласия с Западом в отношении России и Китая сблизились, считается, что личные отношения между двумя лидерами, в которых Си назвал Путина своим «лучшим другом», усиливают динамику их укрепляющихся отношений. на национальном уровне.

По официальным данным, после вторжения России в Украину два лидера дважды разговаривали по телефону. Их последний звонок, который он подписал 69 лет со дня рождения Ши Продолжая тенденцию двух лидеров отмечать дни рождения друг друга, когда они совпадают с дипломатическими встречами.

Си сказал тогда, что Китай «готов работать с Россией, чтобы укрепить солидарность и сотрудничество между странами с формирующимся рынком… и продвигать развитие международного порядка и глобального управления в более справедливом и разумном направлении».

Поездка и побочный саммит, ожидаемые в этом месяце, только укрепят эти отношения и сами по себе сделают важное заявление о том, как нынешний и будущий китайский лидер видит лояльность своей страны.

В Сингапуре Ву сказал, что ожидает, что встреча укрепит дружбу между Си и Путиным, а также между Китаем и Россией. Он сказал, что неудивительно, что Си решил встретиться с Путиным, а не с лидерами из США или Европы во время своей первой зарубежной поездки после пандемии.

«Если он поедет в Соединенные Штаты или Европу, то, вероятно, столкнется с множеством проблем. Когда он поедет к Путину, он получит всевозможные комплименты от своего друга, который счастлив быть сильным человеком», — сказал Ву.