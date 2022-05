Российские государственные СМИ сообщают, что заминированный автомобиль взорвался в оккупированном Россией Мелидопольском районе на юге Украины.

Повреждение завода «Азовсталь» в Мариуполе, Украина, в пятницу, 27 мая. (Леон Кляйн/Агентство Анатолия/Getty Images)

Две жены украинских военнослужащих, захваченных российскими войсками, и подруга или пропавшая без вести, охранявшая завод «Азовстале» во время длительной осады, рассказали CNN, что у них мало или совсем нет информации о местонахождении их близких.

«В последнее время я не контактировала с мужем и не получала никакой информации о нем», — последний раз мы разговаривали 13 апреля. Потом его братья напишут мне, что он еще жив».

Ивлева сказал, что контактировал с представителями правительства Украины, но сказал, что «нет информации» о том, где и в каких условиях содержатся боевики «Азовстали». Она надеется, что ее муж будет жив, даже если ее поймают.

«Мы все — семьи морских пехотинцев, жены и матери, держимся друг за друга, мы всегда на связи друг с другом 24/7», — сказал он. «Мы всегда обмениваемся любым доступным сообщением. Мы как семья».

Осажденный украинский портовый город Мариуполь перешел под полный контроль России в начале этого месяца после сдачи Азовсталина, последнего оплота украинского города обороны. Неясно, сколько украинских военнослужащих в настоящее время находится под стражей в России, но российские военные говорят, что там сдались 2000 украинских военнослужащих. Пропаганда российского правительства призрачно изображает охранников «Азовстали» «нацистами», что вызывает серьезные опасения по поводу того, как с ними будут обращаться, пока они находятся в плену.

Женщина по имени Яна помогала организовывать акции в Киеве в поддержку ассирийских боевиков. Ее бойфренд был матросом в доц. Он говорил на условиях анонимности, сославшись на соображения безопасности.

Я ничего не слышал ни о нем, ни о ней, — сказал он. — Последний раз мы связывались 11 мая».

Он сказал, что украинское правительство не предоставило никакой информации о том, где находится ее бойфренд.

«МККК связался с матерью моего парня. [the International Committee of the Red Cross]Я не помню точно, когда, — сказала она. — Сказали только, что он жив, и все».

МККК занимается регистрацией боевиков, покинувших завод «Азовстале» с 17 мая, в некоторой степени помогая военнопленным поддерживать связь со своими семьями. Организация действует в Украине с 2014 года, когда в Донбассе началась война.

Татьяна, еще одна жена телохранителя «Азовстали», рассказала после сдачи, что муж звонил ей с неизвестного номера и что некоторых ее товарищей удерживают в городе Донецкой области, подконтрольном сепаратистам. CNN согласилась не сообщать его фамилию по тем же причинам.

«Его голос был спокойным и уверенным», — сказал он. «У них правильные условия. Он сказал, что в будущем им разрешат получить некоторые посылки».

Татьяна сказала, что разговаривала с мужем около 10 минут, и муж сказал ей, что он попытается ей перезвонить.

«Все, больше никаких звонков и сообщений».