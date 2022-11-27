Российские депутаты одобрили законопроект о запрете пропаганды ЛГБТК

Российские законодатели единогласно одобрили законопроект о запрете всех форм гей-пропаганды в окончательном чтении в четверг, поскольку Москва продолжает свою консервативную кампанию дома, в то время как ее силы сражаются на Украине.

Активисты заявили, что новое законодательство еще больше накладывает суровые меры на «нетрадиционные» сексуальные отношения в России, затрагивая все, от книг и фильмов до постов в социальных сетях. Они пообещали продолжать бороться за права меньшинств.

Президент России Владимир Путин стремился продвигать свою страну как антитезу западным либеральным ценностям, продвигая все более консервативную повестку дня, чтобы сплотить своих основных избирателей на фоне растущей напряженности в отношениях с крупнейшими демократиями мира.