Российские законодатели во вторник представили законопроект о создании цифровой системы уведомлений о призыве на военную службу, которая может помешать мужчинам покинуть Россию, поскольку кампания Москвы в Украине длится второй год.

В прошлом году приказ президента Владимира Путина о призыве сотен тысяч человек для усиления регулярных вооруженных сил Украины спровоцировал массовый исход, когда десятки тысяч людей пытались покинуть страну.

Наблюдатели говорят, что новый закон, который был принят во втором и третьем чтениях во вторник, затруднит уклонение от призыва и побег.

Некоторые прокремлевские депутаты даже жаловались, что закон был принят в спешке и принят «под завесой секретности».

В настоящее время уведомления о призыве должны быть доставлены лично, и многие русские мужчины смогли уклониться от уведомлений, отказавшись получать уведомления о призыве и дезертировав.

Согласно спорным изменениям, призывнику теперь могут запретить выезд за границу, и он должен будет явиться в военкомат, как только получит электронный призывной лист.

Предлагаемые изменения были внесены через несколько месяцев после того, как Путин в сентябре отдал приказ о «частичном» призыве в армию для усиления регулярных сил, сражающихся на Украине, что стало первой военной мобилизацией России со времен Второй мировой войны.

Сотни тысяч человек были завербованы, а еще десятки тысяч уехали за границу.

Во вторник некоторые законодатели пожаловались, что закон принимается в спешке, а Нина Останина из Коммунистической партии заявила, что у многих не было времени изучить десятки страниц предложений.

«Мы все несем ответственность за этот закон», — сказала она в парламенте.

Другой коммунист Артем Прокофьев спросил, почему законопроект был принят под «такой завесой секретности».

Но спикер Сейма Вячеслав Володин призвал депутатов не «саботировать» чтения.

Затем законопроект должен получить поддержку сенаторов и быть подписанным Путиным.

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Те, кто не явится в военкомат в течение 20 дней после получения электронного уведомления о призыве, не смогут получить кредит, зарегистрировать собственность, работать в качестве ИП.

История продолжается

Некоторые критики Кремля говорят, что постановления также накажут россиян, которые уже бежали из страны, запретив им продолжать удаленную работу или продавать недвижимость.

«Теперь одним щелчком мыши можно отправить почти всех в окопы», — написал один из самых популярных в России оппозиционных блогеров «Сталинский ГУЛАГ» в социальных сетях.

Он предупредил, что у многих чиновников может возникнуть соблазн игнорировать условия непригодности для военной службы, включая состояние здоровья или семейные обстоятельства.

«Вы расскажете о своем плоскостопии или о троих детях, включая детей-инвалидов, где-нибудь под Пахмутом», — сказал антикремлевский блогер, имея в виду горячую точку на востоке Украины.

Несколько россиян пожаловались, что в прошлом году их призвали и отправили на фронт в Украине в нарушение законодательства.

Военная служба для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет является обязательной в России, и призыв на военную службу проводится два раза в год.

Председатель комитета по обороне нижней палаты парламента Андрей Картаполов заявил перед голосованием, что новые правила будут распространяться не только на молодых призывников, но и на всех мужчин, ответственных за прохождение военной службы.

Картаполов заявил в телеобращении: «Уведомление о призыве считается полученным с момента его публикации в личном кабинете военнообязанного».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник опроверг планы второй волны мобилизации, заявив, что новые поправки необходимы для «дополнения и модернизации» системы отзыва вооруженных сил.

«Эта работа абсолютно необходима», — сказал он журналистам.

Он также сказал, что Кремль не ожидал, что закон вызовет панику и заставит больше мужчин бежать из страны.

Он сказал: «Абсолютно нет». Потому что это не имеет никакого отношения к мобилизации.

бур / бп