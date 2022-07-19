Законодательство, внесенное вчера в Государственную Думу — нижнюю палату российского парламента, — согласно федеральному закону будет классифицировать медиа-контент, предназначенный для «пропаганды» гомосексуальных отношений, как «пропаганду».

Билл расширит Спорный Закон 2013 года, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних, широко известный как законопроект о «гей-пропаганде». согласно с The Moscow Times сообщила, что запрет 2013 года предусматривает штраф до 1 миллиона рублей (17 200 долларов США) или до 15 суток тюремного заключения за нарушения. В декабре российский суд оштрафован Мета Платформы Инк. Facebook — 4 миллиона рублей, что эквивалентно 177 тысячам долларов, по закону от 2013 года за неудаление постов, содержащих то, что суд счел «пропагандой гомосексуалистов и трансгендеров».

Новый закон будет применяться ко всему кино-, теле- и интернет-контенту и распространит запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» на контент, который может смотреть любая аудитория любого возраста. Он также стремится запретить любую другую информацию, отображающую «нетрадиционные сексуальные отношения или извращения». Исторически в России гомосексуальность считается уголовным преступлением. Это продолжалось до 1993 года. До 1999 года его ошибочно классифицировали как психическое заболевание.

Большинство крупных студий и телекомпаний уже прекратили свою деятельность в России, поэтому в краткосрочной перспективе последствия для Голливуда, скорее всего, будут минимальными. Не похоже, что это скоро изменится.

Война на Украине, из-за которой большинство транснациональных корпораций ушли из России, продолжается, и мало что указывает на то, когда она закончится. А поскольку Соединенные Штаты настроены 5 декабря на бросить усеченный Разрешая финансовым учреждениям обрабатывать платежи, связанные с российской нефтью, правительственные санкции, похоже, будут усиливаться, а не уменьшаться.

Среди оставшихся медиакомпаний в России — американская Snap, которая до сих пор пользуется большой популярностью. Йельский список Из групп «Откладывание запланированных инвестиций/развития/маркетинга на будущее в связи с продолжением существенного бизнеса» в России могут быть затронуты законом.

В то время как Facebook, Instagram и Twitter покинули страну, Snap остался. В марте гигант социальных сетей объявил, что приостановит рекламу в регионе, но не деятельность. У компании есть приложение для социальных карт под названием Zenly, которое было Он сказал В 2021 году его скачали в России более 51 миллиона раз. Snap не проверяет базу пользователей Zenly, но дочерняя компания остается крупной и растущей инвестицией в стране.

Наиболее уязвимым является Match.com, которому принадлежат Tinder, OK Cupid и множество очень популярных приложений для знакомств. Матч оценивается в Йельский список как «оспаривание запросов на выход или ограничение деятельности» или, более явно, «ведение бизнеса в обычном режиме».

Предлагаемый запрет не только на информацию о гомосексуализме, но и на «нетрадиционные сексуальные отношения или извращения» был бы слишком плох для работы Матча. Необходимость классифицировать поведение пользователей на группы традиционного и нетрадиционного и приемлемого и девиантного — на основе указаний Кремля — может быть слишком сложной задачей даже для самых мощных алгоритмов.