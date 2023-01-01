Российские забастовки усиливаются, поскольку украинцы возвращаются в отпуск | Новости, спорт, вакансии

Рената Прието и Ассошиэйтед Пресс Хана Архерова

Киев, Украина (AFP) – В субботу в Киеве и других областях Украины прогремело несколько взрывов, в результате которых по меньшей мере один человек погиб и еще 14 получили ранения, что является признаком того, что темпы российских атак ускорились в преддверии нового года.

Некоторые украинцы преодолели опасность вернуться в страну для воссоединения семьи на праздники.

Украинские официальные лица утверждают, что Россия преднамеренно наносит удары по гражданскому населению, стремясь создать атмосферу страха перед мрачным годом и кровавым 2023 годом.

Первая леди Елена Зеленская выразила возмущение тем, что такие массированные ракетные обстрелы могут быть совершены накануне новогодних праздников.

«Уничтожение чужих жизней — отвратительная привычка наших соседей», — сказала она.

Взрывы также происходили с необычайной скоростью, что обеспокоило официальных лиц всего через 36 часов после того, как в четверг Россия обстреляла объекты энергетической инфраструктуры.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул тяжелые жертвы среди гражданского населения в результате этой последней атаки: «на этот раз массированный ракетный удар России преднамеренно нацелен на жилые районы, а не на энергетическую инфраструктуру».

Смертельный взрыв произошел в украинской столице среди многоэтажных жилых домов в Соломенском районе.

Фотограф Associated Press на месте происшествия увидел мертвое тело женщины, а рядом стояли ее муж и сын. Среди раненых, доставленных в больницу, была пожилая женщина. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пострадали две школы, в том числе детский сад.

В Киеве в субботу днем ​​в результате массированных обстрелов, охвативших всю страну, пострадали несколько жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Высокопоставленный сотрудник Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото и видео частично обрушившейся шестиэтажной гостиницы в Киеве. Кличко сообщил, что среди раненых в столице есть японский журналист.

Россия запустила 20 крылатых ракет над Украиной в субботу днем, 12 из которых были сбиты украинскими силами, по словам главнокомандующего вооруженными силами Украины генерала Валерия Залонного.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение вскоре после того, как Россия в канун Нового года выпустила крылатые ракеты над Украиной, в котором он сказал, что президент России Владимир Путин «прячется за армией, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов». Обращаясь к россиянам, он добавил: «Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит.

По меньшей мере четверо мирных жителей получили ранения в Хмельницкой области на западе Украины, сообщил губернатор области Сергей Хамали. На юге Николаевской области пострадали шесть человек.

Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что русские нацеливаются на мирных жителей более непосредственно, чем просто атакуют инфраструктуру, как в прошлом.

«Во многих городах пострадали только жилые кварталы и гостиницы, дороги и гаражи», — написал он в Telegram.

В Запорожской области в результате ракетного обстрела разрушено два дома, повреждено около восьми. Также пострадали четыре человека, в том числе беременная женщина и 14-летняя девочка, сообщил губернатор области Александр Старух.

Хотя десятимесячная война в России все еще продолжается, и конца ей не видно, для некоторых семей новый год — это шанс воссоединиться, хотя бы ненадолго, после нескольких месяцев разлуки.

В субботу утром на центральном железнодорожном вокзале Киева Никита, все еще в военной форме, крепко сжимал в руке букет розовых роз, ожидая на платформе 9 прибытия своей жены Валерии из Польши. Он не видел ее полгода.

«Знаете, было очень тяжело ждать так долго», — сказал он Associated Press после того, как обнял и поцеловал Валерию.

Рядом другой солдат, 42-летний Василь Кумко, радостно встречает свою дочь Яну и жену Галину, которые из-за войны живут в Словакии, но вернулись в Киев, чтобы вместе встретить Новый год.

В феврале прошлого года отцы, мужья и сыновья были вынуждены оставаться дома, а их жены, матери и дочери садились в поезда с маленькими детьми в поисках безопасности за пределами страны. Слезные прощания зажгли телеэкраны и первые страницы газет по всему миру.

Но в последний день года, отмеченного жестокой войной, многие вернулись в столицу, чтобы провести канун Нового года со своими близкими, несмотря на постоянные атаки русских.

В связи с тем, что российские атаки продолжают наносить удары по энергоснабжению и оставляют миллионы людей без электричества, не ожидается больших торжеств, и в новом году будет введен комендантский час. Но для большинства украинцев быть с семьей — это роскошь.

Сначала Валерия искала убежища от конфликта в Испании, но позже переехала в Польшу. Когда ее спросили об их планах на Новый год, она просто ответила: «Просто побыть вместе».

Пара отказалась назвать свою фамилию из соображений безопасности, поскольку Никита воевал на передовой как на юге, так и на востоке Украины.

На восьмой платформе познакомилась молодая пара. Студентка университета Арсения Коломиец, 23 года, живет в Италии. Хотя она очень хотела увидеть своего бойфренда Даниила Лященко в Киеве, Коломиец боялась российских ракет и атак беспилотников.

«Он такой: «Пожалуйста, приезжайте! Пожалуйста, приезжайте! Пожалуйста, приезжайте!» Я решила, что (чувство) страха — это одна часть, но быть с близкими на праздниках — самая важная часть. Итак, я преодолела свой страх, и вот я являюсь.»

Несмотря на отсутствие электричества в доме, Ляченко сказал, что они с нетерпением ждут встречи 2023 года со своей семьей и котом.

Наталья Контоненко прилетела из Финляндии. Она впервые увидела своего брата Сергея Контоненко с начала полномасштабного вторжения 24 февраля. Сергей и другие родственники из Николаева поехали в Киев, чтобы встретиться с Натальей.

«Нас не волнует электрификация, потому что мы вместе, и это, я думаю, самое главное», — сказал он.

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