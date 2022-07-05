Российские законодатели утвердили ограничения на передачу персональных данных

Российские депутаты на заседании Государственной Думы, нижней палаты парламента, в Москве, Россия, 5 июля 2022 года.

Этот контент был произведен в России, где закон ограничивает освещение российских военных операций в Украине.

МОСКВА (Рейтер) — Российские законодатели во вторник одобрили законопроект, вводящий ограничения на передачу персональных данных россиян за границу и требующий от организаций, планирующих это сделать, заблаговременно уведомлять регулятор связи.

Закон, принятый нижней палатой парламента, или Государственной Думой, во втором чтении, является одним из нескольких законов, над которыми работает правительство, пока Россия справляется с последствиями жестких западных санкций, введенных в ответ на военную кампанию Москвы на Украине.

«Действующее законодательство практически не регулирует трансграничную передачу персональных данных, что представляет существенную угрозу в нынешнем состоянии внешней политики», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Авторы законопроекта говорят, что более 2500 субъектов, зарегистрированных в России, обрабатывают и передают персональные данные в другие страны, в том числе в «недружественные» страны, которые ввели санкции.

Компании, желающие передать данные за границу, должны уведомить регулирующий орган каждой страны, Роскомнадзор — мера, которая была смягчена после возражений группы интернет-компаний, согласно деловому изданию Forbes.

Роскомнадзор считает, что страны-участники правил защиты данных Совета Европы обеспечивают адекватные гарантии, наряду с 29 другими странами, в основном африканскими и азиатскими, но не Соединенными Штатами.

Среди «недружественных» стран, с которыми согласился Роскомнадзор, несколько европейских членов оборонного альянса НАТО, а также Австралия, Канада, Япония и Новая Зеландия.

Законопроект еще должен пройти третье чтение в Государственной Думе и рассмотрение в Сенате, прежде чем президент Владимир Путин сможет подписать его в качестве закона.

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Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Алекс Ричардсон

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