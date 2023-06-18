Российские звезды встретятся в финале голландского турнира и не только

Вот сводка текущих спортивных новостных лент.

Отчет ATP: Фрэнсис Тиафо вышла в финал в Штутгарте

Фрэнсис Тиафо, занявшая третье место, пережила марафонский тай-брейк, а Ян-Леннард Штруфф из Германии сыграл вничью и организовал финал Boss Open в воскресенье в Штутгарте, Германия. Тиафо победил незасеянного венгра Мартона Восовича со счетом 6:3 7:6(11), а Штруфф обыграл четвертого поляка Хуберта Гуркача со счетом 3:6 6:3 6:3 в полуфинале ATP 250 на травяных кортах в субботу.

WTA Tour: российские звезды сошлись в финале в Голландии

Посеянная Вероника Кудрмитова и действующая чемпионка Екатерина Александрова встретятся в общероссийском финале в воскресенье на турнире Lipema Open в Хертогенбосе, Нидерланды. Кудермитова обыграла Викторию Хрнчакову из Словакии со счетом 6:3, 6:2, а Александрова, занявшая 4-е место, обыграла седьмую сеяную Александру Саснович из Беларуси со счетом 6:1, 7:6 (1) в субботнем полуфинале турнира WTA 250 на траве. Судебное мероприятие.

Сводка новостей MLB: члены королевской семьи устраняют дефицит с 6 ранами, ошеломляя ангелов

Первое увольнение Самада Тейлора привело к победе «Королевской семьи Канзас-Сити» со счетом 10: 9 над «Лос-Анджелес Энджелз» в субботу днем. В своем дебюте в высшей лиге Тейлор подал хит-сингл в глубокий центр, поскольку члены королевской семьи забили дважды в девятом раунде, преодолев шестикратный дефицит. Бобби Уитт-младший возглавил возвращение в Канзас-Сити, забив по два гола в каждом из седьмого и восьмого иннингов, когда члены королевской семьи забили по три гола в каждом фрейме и сравняли счет.

Golf-McIlroy прекращает шумиху, чтобы продолжить погоню за US Open

Рори Макилрой принял участие в Открытом чемпионате США, чтобы преодолеть девятилетнюю засуху, настолько сильную, что он отменил доступ к СМИ перед турниром, и мало кто может оспорить это решение, учитывая, что он начнет финальный раунд с первого места. Пропустив пресс-конференцию, Макилрой сумел избежать обсуждения не только своей бесплодной поездки на мейджоры, но и спорной сделки PGA Tour с саудовскими покровителями LIV Golf, о которой он уже много говорил.

Футбольная звезда Австрии оторвалась на очко в Бельгии

Австрия набрала потенциально важное очко на выезде, когда они сыграли вничью 1: 1 с Бельгией в отборочном матче группы F к чемпионату Европы 2024 года в Брюсселе в субботу, прервав впечатляющую победную серию своих хозяев в квалификации. С таким результатом Австрия, сыгравшая сильный физический матч, поднялась до семи очков в трех матчах, на три очка опередив Бельгию, которая играла свой второй матч в группе, в попытке пройти в финал следующего года в Германии.

Гольф-Шеффлер трижды отставал от лидера на Открытом чемпионате США.

У первой ракетки мира Скотти Шеффлера были некоторые проблемы перед US Open, но он нашел своевременное решение в третьем раунде в субботу, ища опоздавшего орла, чтобы помочь ему конкурировать. Шеффлер забил предпоследнюю лунку в загородном клубе Лос-Анджелеса, а затем ему понадобился только один короткий удар на 18-м месте, сделав птичку с паром ниже паритета 68, в результате чего он стал девятым на неделе.

Эмоциональный крикет Хаваджа приветствует Австралию в разочаровывающий день для Англии

Усман Хаваджа в восторге подбросил свою биту в воздух после того, как набрал свой первый тест за Англию, и вернул Австралию в первый тест Пепла, когда они достигли 311-5 в конце второго дня, отставая на 82 пробега. Калитка Стюарта Броуда в два мяча, удаление Дэвида Уорнера за 15-е место и нанесение первой золотой утки в международном крикете Марнусу Лабушагни сделали Англию идеальным стартом в субботу.

Автоспорт: Ферстаппен на поуле после бурной квалификации на Гран-при Канады

Лидер чемпионата Формулы 1 Макс Ферстаппен взял поул в субботнюю дождливую квалификацию Гран-при Канады, благодаря которой он обеспечил сотый выигрыш Red Bull. кости от мокрых шин к пятнам по мере изменения условий трассы.

Гольф-Фаулер делит лидерство на Открытом чемпионате США по теннису перед финальным раундом

Рики Фаулер и Виндхэм Кларк возглавляют звездную таблицу лидеров US Open, в которую входят Рори Макилрой и Скотти Шеффлер, готовя почву для голливудского финала драмы, разворачивающейся на этой неделе в загородном клубе Лос-Анджелеса. После того, как Фаулер вел вверх и вниз переднюю девятку в третьем субботнем матче, он вошел в паз задней девятки и имел бы прямое лидерство, если бы его 18 не ошиблись, что привело к разочаровывающему призраку.

Штраф Hulkenberg Grid Motorsports вывел Алонсо на первый ряд в Канаде

Фернандо Алонсо из Aston Martin был переведен в первый ряд субботнего Гран-при Канады после того, как Нико Хюлкенберг из Haas был оштрафован на три места за нарушение правил квалификации и опустился на пятое место. Хюлкенберг квалифицировался вторым, а лидер чемпионата Red Bull Макс Ферстаппен занял поул-позицию, но был понижен в должности за то, что не смог удержаться выше минимального количества времени, когда были подняты красные флаги.

(По материалам агентств).