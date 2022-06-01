Российские звезды НХЛ оказались в центре внимания, поскольку в Украине бушует война

Российские хоккейные звезды сегодня будут в центре внимания в Мэдисон-Сквер-Гарден, реальность, которая резко контрастирует с большей частью спортивного мира.
состояние игры: В то время как лиги и другие организации запретили российские команды и спортсменов из-за войны в Украине, НХЛ придерживалась другого подхода.
- лига осужден война, приостановленный Деловая активность в России и прекращение публикации в социальных сетях на русском языке. Но она никогда не думала о том, чтобы забанить своих 56 российских игроков (около 5% лиги).
- Алекс Овечкин, давний сторонник президента России Владимира Путина, весь год попадал в заголовки газет, преследуя рекорд результативности Уэйна Гретцки: по состоянию на воскресенье россияне забили 9% всех дополнительных голов.
- Российские звезды ночи: Ключевые роли в первой игре Восточного финала сыграют вратари Игорь Шестеркин (Нью-Йорк) и Андрей Василевский (ТБ), а также вингеры Артемий Панарин (Нью-Йорк) и Никита Кучеров (ТБ).
Большая картинка: Пока россияне играют в НХЛ, мужчинам и женщинам их стран в других видах спорта отстранены от соревнований. События также были замешаны в попытке нанести экономический ущерб России.
- Бан команды: Первой костяшкой костяшки выпал Международный олимпийский комитет, который отреагировал на угрозы бойкота Паралимпийских игр и насилия запретом России и Беларуси. Затем аналогичные меры приняли ФИФА, УЕФА и ИИХФ (хоккей).
- Индивидуальный запрет: Наиболее спорными являются запреты, направленные против отдельных лиц, таких как Бостонский марафон и Уимблдон.
- События перенесены: Российские хозяева были лишены нескольких мероприятий, в том числе финала Лиги чемпионов и Гран-при России Формулы-1.
что они говорят: «Российские игроки находятся в безвыходной ситуации», — заявил комиссар НХЛ Гэри Питтман. Он сказал Ассошиэйтед Пресс. «Мы отмечаем достижения каждого игрока, когда он выступает в НХЛ за свою команду НХЛ для фанатов НХЛ».
- Некоторые эксперты поддерживают подход НХЛ, утверждая, что запреты будут не только неэффективными, но и потенциально контрпродуктивными.
- Запрет на выступления российских спортсменов не изменится [Putin’s] Политика в Украине», эксперт-международник Мэтью Шмидт. СИ сказал. «Это его рассердит».
Обратная сторона: Запрет российских хоккеистов станет ударом по Кремлю, считает Брендан Двайер, преподаватель Центра спортивного лидерства Университета Содружества Вирджинии.
- «Путин ставит этих спортсменов на пьедестал больше, чем футбол, больше, чем теннис», — сказал Дуайер Associated Press.
- «Спорт – это [important] Для этой системы … как способ продемонстрировать силу на международном уровне и в хоккее больше, чем в любом другом виде спорта».
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