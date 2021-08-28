Российские зенитно-ракетные войска прибыли в Беларусь для создания учебного центра

МОСКВА (Рейтер). Российские зенитно-ракетные войска прибыли в Беларусь с задачей создать учебный центр в городе Гродно недалеко от границы с Польшей и Литвой, сообщило в субботу Минобороны России.

Этот шаг, вероятно, усилит напряженность в отношениях между Беларусью и ее соседями, Польшей и Литвой, двумя странами, которые она обвиняет во вмешательстве в свои дела, принимая лидеров оппозиции в изгнании и отказываясь признать победу Александра Лукашенко на прошлогодних выборах.

Критики Лукашенко заявляют, что голосование было сфальсифицировано, что он отрицает.

Минобороны Беларуси сообщило в социальных сетях, что решение о создании совместных военных центров для российских и белорусских войск было согласовано на переговорах в марте в Москве армиями двух бывших советских республик.

В министерстве также ожидают, что российские истребители Су-30СМ прибудут в Беларусь 3 сентября. Количество самолетов и размер дислокации сил не разглашаются.

Россия поддерживает тесные военные и экономические связи с Беларусью, в то время как западные страны сторонятся этой страны с тех пор, как Лукашенко подавил массовые протесты, вспыхнувшие после спорных президентских выборов.

В прошлом месяце Лукашенко заявил, что Беларусь без колебаний пригласит российские войска в случае необходимости, хотя, по его словам, в них нет необходимости. Подробнее

(Репортаж Владимира Солдаткина, редакция Рассела)

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